На школьном олимпе – новые звёздочки

Биология

Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. В числе лучших биологов – учащиеся школ Гатчинского округа. В историю олимпиадного движения региона вписаны имена победителей – Ксения Мокеева (Гатчинская школа № 9), Денис Медведев (Гатчинский лицей № 3), Надежда Есликовская (Гатчинская школа № 11) и Лариса Гущина (Гатчинская школа № 9).

Призерами регионального этапа олимпиады по биологии в этом учебном году стали Алена Кухаренко (Гатчинская школа № 9), Глеб Михайлов (Таицкая школа), Владимир Концевой (Гатчинская гимназия «Апекс») – всего 16 гатчинских школьников, девять из которых – ученики Гатчинской школы № 9.

Экономика

Наши талантливые школьники показали хорошие результаты и на региональном этапе олимпиады по экономике.

В региональном этапе принимали участие 17 учащихся Гатчинского округа из восьми школ. Это серьезное интеллектуальное соревнование, и каждый участник уже доказал свой высокий уровень, став лучшим на муниципальном этапе. А некоторые ребята поднялись на самый верх пьедестала.

Звания победитель регионального этапа удостоен девятиклассник Гатчинского лицея № 3 Всеволод Дмитриев. В числе сильнейших юных экономистов региона – ученицы Гатчинской школы № 9 Мария Соловьева (11 класс) и Вера Уткина (9 класс), ставшие призерами олимпиады.

Информатика

В числе призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике – четыре гатчинских школьника: одиннадцатиклассники Егор Федоров, Даниил Лапин и Елизавета Исаева из Гатчинской школы № 9, а также ученик Гатчинской гимназии «Апекс» Роман Полторабатько.

3D-технологии

В центре «Интеллект» прошел финал регионального этапа Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям в рамках проекта «Инженеры будущего: 3D- технологии в образовании».

Воспитанники образовательного центра «Кванториум» Гатчинской школы № 9 блестяще выступили на олимпиаде, и все стали призерами. Поздравляем ребят и их наставника Светлану Леонидовну Иванову с высокими результатами.

Запомним имена «инженеров будущего». В направлении «3D-моделирование и прототипирование» третье место заняли Владислав Крохмаль и Сергей Бабсков (5–6 классы), второе мес-то – Екатерина Рюмина и Матвей Крылов (7–8 классы), третье место – Анастасия Семенова и Егор Хведосюк (9–11 классы). В направлении «Промышленный дизайн» среди учащихся 9–11 классов второе призовое место получили девятиклассники Артем Кошкин и Руслан Дроздов.

Большой вклад в подготовку талантливых школьников внесли их педагоги, наставники и родители.

Малая областная

В региональном олимпиадном центре «Интеллект» проходят соревнования среди учеников 7–8 классов в рамках Малой областной олимпиады школьников.

Соревнования по английскому языку прошли 26 января. Победителем олимпиады стал ученик Гатчинской школы № 9 Андрей Смерецкий. В числе призеров – Степан Веселов (Гатчинская школа № 9), Артемий Зубов (Гатчинский лицей № 3), Михаил Смирнов (Гатчинская школа № 2) и Артем Ермаков (Гатчинская гимназия «Апекс»).

Юные биологи состязались 15 января. В число призеров вошли Матвей Понкратов (Гатчинская школа № 7) и Кирилл Копылов (Гатчинский лицей № 3). Достойно представили свои школы и показали высокий уровень подготовки: Дарья Семенова (Войсковицкая школа № 1), Таисия Крылова (Гатчинская школа № 9), Прохор Донченко (Первая академическая гимназия г. Гатчины), Маргарита Абкина (Пудостьская школа), Екатерина Шаркова (Гатчинская школа № 12), Ульяна Гагарина (Гатчинская школа № 12), Георгий Николаев (Гатчинский лицей № 3), Дарья Дмитриева (Сиверская гимназия), Дарина Иванова (Гатчинская школа № 12).

Впереди – олимпиады по другим предметам. Тех, кто успешно прошел региональное состязание, ожидает заключительный этап, новые открытия и большие победы.

В начале 2026 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об увеличении региональных выплат для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Размер премий вырос более чем в два раза – теперь они составляют 540 тысяч рублей для победителей и 300 тысяч рублей для призеров. Если ученик одерживает победы в нескольких предметах, премии выплачиваются отдельно за каждую дисциплину.

Помимо материального поощрения, победители и призеры получают право поступления в вуз без сдачи вступительных экзаменов.

Татьяна Можаева