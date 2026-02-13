НАЦПРОЕКТ: еще 5 производителей Ленобласти внедряют бережливые инструменты

Сейчас на их производственных площадках работают эксперты Регионального центра компетенций. В ближайшие месяцы они проведут детальную оценку, выявят «узкие» места в процессах и составят индивидуальные планы улучшений, которые помогут бизнесу внедрить бережливые методики, снизить потери, выпускать больше продукции.

В ближайшие полгода положительные изменения на выбранных производственных потоках ждут два агропромышленных комплекса - СПК «Кобраловский» (Гатчинский район) и ООО «ПЗ «Каложицы» (Волосовский район), а также тосненский производитель строительных металлоконструкций, промышленных фальшполов и монтажных систем ООО «Протэк», производитель бумаги и картона из Выборгского района ООО «МФЦ Выборг Лес», компания, обеспечивающая тепло-, водоснабжение из Всеволожского района ООО «СМЭУ «Заневка».

Теперь уже 133 предприятия при поддержке государства внедряют инструменты бережливого производства, снижают издержки, повышают квалификацию сотрудников и усиливают конкурентоспособность на рынке.