Бронза Ильи Михайлова
В Череповце 6–7 февраля прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо до 18 лет (2009–2011 годов рождения).
Рубрики: Спорт
Сборная Ленинградской области заняла первое место в общекомандном зачете. Свой вклад в успех областной команды внесли и гатчинские спортсмены.
Елена Солнцева (тренер – Дмитрий Малец) завоевала золотую медаль Первенства. Также Елена выполнила требования нормативов на звание кандидата в мастера спорта России.
Воспитанник Гатчинской спортивной школы № 3 Илья Михайлов (тренер – Алексей Михайлов) завоевал бронзовую медаль.
