Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
17.02.2026 с 13.00 до 16.00
Вырицкое ТУ
д.Ольховец
п. Чаща
д. Нестерково
п. Дальний
д. Тарасино
д. Воцко
д. Кремено
д. Озерешно с 10.00 до 16.00
17.02.2026 с 10.00 до 17.00
д. Введенское
д. Борисово
д. Клетно
д. Малые Слудицы
д. Большие Слудицы
д. Савкино
д. Порожек
17.02.2026 с 09.00 до 18.00
д. Коргузи
п. Новый Свет частично
