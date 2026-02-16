Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

17.02.2026 с 13.00 до 16.00

Вырицкое ТУ

д.Ольховец

п. Чаща

д. Нестерково

п. Дальний

д. Тарасино

д. Воцко

д. Кремено  

д. Озерешно с 10.00 до 16.00

 

17.02.2026 с 10.00 до 17.00

д. Введенское

д. Борисово

д. Клетно

д. Малые Слудицы

д. Большие Слудицы

д. Савкино

д. Порожек 

 

17.02.2026 с 09.00 до 18.00

д. Коргузи

п. Новый Свет частично 