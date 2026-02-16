Памяти адмирала Комарицына

Воспитанники морских кадетских классов имени Комарицына возложили цветы к могиле адмирала на гатчинском кладбище. В школе прошло памятное мероприятие и музейные занятия. В гостях у кадетов побывали члены Гатчинского Морского собрания. Историю жизни и служения Родине Анатолия Александровича рассказал заместитель председателя Гатчинского морского собрания Юрий Назаров.

Анатолий Комарицын - известный военачальник, адмирал, профессор, доктор технических наук, заслуженный военный специалист Российской Федерации. Уже в 30 лет стал командиром подводной лодки, а позже и всего атомного флота на Тихом океане. Своим высшим достижением считал отсутствие аварий на атомных кораблях.

Адмирал Комарицын на протяжении 12 лет был начальником Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны России и председателем Национального океанографического комитета Российской Федерации. Основным результатом его деятельности на этом посту стало поддержание мировой морской картографической коллекции России, превышающей коллекцию Великобритании и США вместе взятых.

Под его редакцией вышли пятый и шестой том «Атласа океанов»: «Человек и океан» (1996) и «Атлас Антарктики» (2005).

Под руководством Анатолия Александровича проведены исследования и подготовлена предварительная заявка по расширению и юридическому закреплению континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане за пределами 200 морских миль площадью 1,2 млн км², с ресурсами нефти и газа свыше 5 млрд тонн условного топлива.

С 2002 по 2009 год Анатолий Александрович возглавлял Русское географическое общество. Это были непростые годы, однако он сделал все возможное для сохранения бесценных фондов общества.

В последние годы Анатолий Александрович жил в Гатчине на улице Чкалова, возглавлял Гатчинское Морское собрание, активно участвовал в общественной жизни города и становлении морских кадетских классов.

Анатолий Комарицын скончался 12 февраля 2017 года, на 71-м году жизни. С воинскими почестями адмирал был похоронен в Гатчине на кладбище «Солодухино», возле воинского мемориала. В этом же году кадетским классам Гатчинской школы №11 было присвоено имя адмирала А. А. Комарицына. Также имя адмирала Комарицына носит Адлерский маяк. Портрет Анатолия Александровича помещен в галерее президентов и выдающихся членов Русского географического общества, которая находится в историческом здании этой организации в Санкт-Петербурге.

Фото: Гатчинская школа №11, Татьяна Ивановна Иванова