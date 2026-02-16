Ленобласть принимает «Школу мэров»

Текущий модуль посвящён командной и операционной эффективности.

«Стране нужны современные управленцы, которые понимают запросы людей, умеют работать на местах и не боятся брать ответственность за развитие территорий. Выборг — как Город воинской славы, город с богатой историей и особым стратегическим положением становится правильной площадкой для подготовки лидеров, способных эффективно решать задачи муниципального уровня и укреплять доверие между властью и жителями. Благодарим за особое доверие Администрацию Президента, #Команда47 не подведёт», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев.

Обучение продлится до 19 февраля, участники программы посетят предприятия, изучат опыт сохранения культурных и исторических объектов, познакомятся с работой администрации и проведут открытые диалоги с вице-губернаторами и руководителями областных комитетов.

Программа «Школа мэров» разработана по поручению президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.