Правительство Ленобласти усиливает поддержку НКО

Среди победителей Фонда президентских грантов - 81 проект, получивший 190 млн рублей. В рамках Президентского фонда культурных инициатив поддержку получили 23 проекта на сумму 91 млн рублей.

В числе победителей есть и проекты жителей Гатчинского округа. В насыщенной программе встречи принимал участие директор АНО «Формула поддержки» Андрей Арютин. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов команда проекта начинает реализовывать проект «Гармония жизни: комплексная психологическая поддержка родителей, воспитывающих детей с инвалидностью/ОВЗ». Проект, в первую очередь, направлен на оказание помощи мамам детей-инвалидов. Он стартовал в феврале 2026 года и предоставляет психологическую поддержку в онлайн формате, групповые сессии с психологом в очном формате, сеансы массажа, а также творческие мастер-классы для родителей и семейный мастер-класс с детьми.

Еще один гатчинец - руководитель проекта «Гатчинский музей грамзаписи» Анатолий Горбатенко. Получив поддержку Президентского фонда культурных инициатив, музей открылся 29 ноября 2025 года на площадке музея гатчинского патефона. За первые три месяца просветительские программы проекта посетили более 300 жителей Гатчинского округа и туристов из Санкт-Петербурга, Красного Села, Пушкина. Проект завершится первым в истории праздником Гатчинского патефона, запланированным на 6 сентября.

В своем выступлении губернатор Александр Дрозденко отметил, что за прошлый год в регионе появилось 200 новых социально ориентированных НКО. В то же время объем федерального финансирования за последние два года вырос более чем в полтора раза.

Александр Дрозденко также отметил, что сейчас активно развивается новое направление среди проектов НКО - подготовка к 100-летию Ленобласти.

- Мы будем поддерживать проекты по краеведению, восстановлению памятников, истории и культуры, созданию музеев, проведению, в том числе, целевых фестивалей. Это всё вклад в летопись нашего региона, и мы эту летопись будем писать с вами вместе, - сказал Александр Дрозденко.

Общему вниманию были представлены социальные проекты, которые уже реализованы в Ленобласти при поддержке федеральных грантов, и те, которые только стартуют. В том числе в Гатчинском округе.

Так, с презентацией проекта «Времен связующая нить» АНО «Загвоздка» на мероприятии выступил Виктор Тихомиров. Это проект, поданный от АНО «Загвоздка» инициативной группой во главе с Виктором Васильевичем, является продолжением предыдущих проектов «Двенадцать» и «Гостеприимный Мариенбург», в которых команда проекта помогала жителям и гостям Гатчины по-новому открыть историю «малой Гатчины»: Мариенбурга, Егерской слободы и Загвоздки.

В рамках проекта «Времен связующая нить» разработаны новые театрализованные маршруты, пройдут авторские и театрализованные экскурсии и квесты по памятным местам исторических микрорайонов Гатчины, творческие занятия по истории малой родины и мероприятия по содержанию и благоустройству общественных пространств на путях экскурсионных маршрутов.

Губернатор поддержал гатчинских общественников и пообещал рассмотреть возможность включить их творческие наработки в программу празднования 100-летия Ленинградской области и план развития города Гатчины.

Региональная власть в очередной раз подчеркнула важность гражданских инициатив. В торжественной обстановке прошла церемония чествования тех, кто развивает благотворительность и общественную активность. Премия «Общественное признание Ленобласти #КОМАНДА47» стала способом показать, что социальная деятельность не остается незамеченной.

Губернатор Александр Дрозденко передал 14 наград в девяти номинациях и вручил пять благодарственных писем за вклад в реализацию социальных инициатив руководителям АНО более пяти раз побеждавших в конкурсе грантов.

Мероприятие получилось масштабным - помимо награждения состоялась презентация информационного портала «Команда 47». Этот ресурс призван объединить активных жителей региона и помочь им находить единомышленников для реализации социальных идей.

Татьяна Можаева