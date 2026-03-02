Ленинградские школьники узнали, чем опасны предложения о «лёгком заработке» в соцсетях

«Уроки «Цифрового ликбеза» помогают ребятам научиться распознавать актуальные угрозы и принимать ответственные решения в интернете. А видеоролики от ведущих ИТ-компаний позволяют просто и понятно объяснять сложные темы, все они доступны на сайте цифровойликбез.рф», – подчеркнул заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Руслан Базиев.

О ключевых алгоритмах безопасности рассказал специалист по защите информации компании «Конфидент-Интеграция» Геннадий Гусев:

1. Никому не передавайте данные карт, пароли и доступы.

2. Не верьте в лёгкий заработок за финансовые операции.

3. Не возвращайте «ошибочные» переводы по просьбе отправителя.

4. Обращайтесь в банк по официальному номеру для решения проблемы.

5. Проверяйте информацию о работодателях и вакансиях.

Дропперство – это вид мошенничества, когда преступники используют банковский счёт постороннего человека («дропа») для вывода денег, добытых преступным путём. Цель мошенников — скрыть свой цифровой след, чтобы их не смогли вычислить и привлечь к ответственности.

За дропперство предусмотрена уголовная ответственность (ст. 187 УК РФ): за передачу своей карты мошенникам — штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до 3 лет.

Запись урока доступна в госпаблике комитета.

Проект «Цифровой ликбез» реализует АНО «Цифровая экономика» в рамках проекта «Экономика данных». В 47-м регионе проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования Ленобласти в партнерстве с ИТ-компаниями.