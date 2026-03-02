Лыжная сборная Ленинградской области завоевала серебро на Чемпионате России в Южно-Сахалинске
Призёрами стали: Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева, Александр Бакуров. В смешанной эстафете 4×5 км на старт вышло более 20 команд со всей страны.
Рубрики: Спорт
С победой #команда47 поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:«Молодые ребята сегодня вдохновляют: своим характером, упорством и настоящей командной работой. Они доказывают, что Ленинградская область — это регион сильных духом и талантливых спортсменов. Горжусь нашими лыжниками и благодарю за этот яркий результат», — отметил глава региона.
В сборной команды по лыжным гонкам отмечают, готовились не только к чемпионату, но и ко Дню Рождения президента областной федерации лыжных гонок Дмитрия Ялова. А поздравлять они умеют только одним способом — победами.
