Жителям пересчитали плату за ЖКХ

Гатчинская городская прокуратура провела проверку качества коммунальных услуг в многоквартирных домах № 18 и 19 на улице Введенского в поселке Тайцы. Было установлено, что температура воздуха в квартирах и горячей воды не соответствовала нормативам, что нарушало права жителей на благоприятные условия проживания.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю АО «Коммунальные системы Гатчинского района». Требования надзорного ведомства были удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а 235 потребителям произведен перерасчет платы на общую сумму более 85 тысяч рублей.