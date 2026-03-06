Удивительное сочетание нежности и силы

В заседании круглого стола на тему «Женщина в современном обществе» приняли участие председатель областного парламента Сергей Бебенин, депутат Павел Коржавых, а также женская половина депутатского корпуса практически в полном составе во главе с вице-спикером Татьяной Тюриной.

Открывая встречу, Сергей Бебенин подчеркнул, что государственная политика в сфере поддержки женщин, материнства и детства остается одним из приоритетных направлений работы органов власти всех уровней:

- По последним статистическим данным, Ленинградская область входит в пятерку лучших регионов России по социальной политике, и это во многом является заслугой активных жительниц Ленобласти.

Спикер отметил, что достижению этих результатов способствуют постоянное увеличение мер поддержки, предусмотренных Социальным кодексом, а также социально-ориентированный бюджет, согласно которому около 70% расходов направлено на помощь самым разным категориям граждан.

- От всего сердца благодарю вас за ту огромную работу, которую вы делаете, за ответственность, пунктуальность и надежность. Уверен, что роль женщины в дальнейшем будет только возрастать. Хочу пожелать вам крепких семей, благополучия, счастья, любви и, главное, доброго здоровья вам и вашим детям! - тепло поздравил представительниц прекрасного пола Сергей Бебенин.

Вице-спикер Татьяна Тюрина посвятила свое выступление вкладу женщин в законотворчество в период специальной военной операции, заметив, что в современных реалиях праздник 8 марта обретает новые смыслы:

- Мы видим, как за последние два года кардинально изменилась роль женщины: от «хранительницы очага» мы перешли к роли надежного тыла и созидательной силы, без которой невозможно решение важнейших государственных задач. В современных реалиях женщины стали ядром добровольческого движения – от пошива амуниции и плетения сетей до сбора сложнейшего медицинского оборудования. Наши «женские батальоны» в тылу работают порой не менее интенсивно, чем бойцы на передовой. Особенно хочу отметить работу медсестер и врачей в госпиталях, а также сестер милосердия, которые вносят огромный вклад в здоровье бойцов.

Одной из основных задач государственной политики, отметила Татьяна Тюрина, сегодня стало окружение заботой каждой семьи участников СВО. При этом главными проводниками подобной политики выступают именно женщины: руководители органов власти, депутаты, общественники, социальные работники, активистки фонда «Защитники Отечества» и другие неравнодушные жительницы региона.

- Современная женщина в России сегодня – это сплав нежности и невероятной стальной воли. Нашей задачей, как законодателей, является создание всех условий, для того чтобы инициативы наших женщин получали максимальную поддержку. Желаю вам душевных сил и, конечно, скорейшего мира нашему общему дому, - заключила Татьяна Венедиктовна.

Разговор о роли женщин в современной системе государственного управления продолжила вице-губернатор Ленинградской области, представитель губернатора в Законодательном собрании Анна Данилюк. Тепло поприветствовав участниц круглого стола от имени главы региона, она предложила глубокое осмысление женской миссии, выделив четыре ключевых постулата: традиционные ценности, вовлеченность и ответственность, служение.

- И наконец, четвертый, основополагающий постулат посвящен семейному началу. Он связан с сохранением женщиной семьи, заботой о близких, возможностью реализовать себя в качестве жены, матери, бабушки. Он предполагает умение создавать пространство любви, взаимопомощи и уважения, - подытожила Анна Александровна.

Эти качества – служение, сопереживание и вовлеченность – находят свое прямое воплощение в работе регионального отделения фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области. Его руководитель Ольга Историк рассказала, что сегодня большинство сотрудниц филиала являются родными участников спецоперации. Это дает не только профессиональную компетенцию, но и личное, глубокое понимание нужд подопечных.

На сегодняшний день на сопровождении фонда находятся более 4 тысяч женщин – это члены семей погибших, родные ветеранов, а также 19 непосредственных участниц спецоперации (по данным на 1 марта).

Ольга Историк представила ряд инициатив фонда, особо выделив проект «Сестры». Это серия видеороликов о женщинах–участницах СВО, где рассказывается о человеческих судьбах, мотивах и внутреннем мире героинь, оказавшихся в эпицентре событий.

Ещё одним важным направлением, обсуждаемым в рамках круглого стола, стала деятельность по преодолению демографического вызова в стране. Именно об этом говорила Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области и председатель регионального отделения «Союза женщин России» Татьяна Толстова.

Она привела позитивную статистику: на 1 марта 2026 года в Ленобласти проживает более 29 тысяч многодетных семей, что на 60% превышает показатели пятилетней давности. Способствует этому множество проектов, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку материнства:

- Среди них – программа «Мамы в фокусе внимания», в рамках которой раз в квартал в каждом районе проводится диспансеризация для многодетных матерей, мам детей-инвалидов, матерей-одиночек и семей участников СВО. Другой наш проект под названием «Девочка, девушка, женщина» нацелен на оказание медикосоциальной помощи подросткам, сохранение их репродуктивного здоровья и профилактику кризисных состояний, - рассказала Татьяна Толстова.

Встреча с лидерами женской общественности 47 региона завершилась на традиционной праздничной ноте – вручением цветов и общим фотографированием на память. Спикеры и участницы мероприятия желали друг другу главного: крепкого здоровья, мира, семейного счастья и неиссякаемой энергии на новые, масштабные свершения.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области