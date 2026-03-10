В Ленобласти прошел форум женщин-предпринимателей

Здесь собрались более 200 предпринимательниц со всей Ленинградской области: от руководителей крупных предприятий до самозанятых, где в штате всего один человек, получатели грантов, выпускники образовательных программ для мам, представители женсоветов и общественных организаций. Слова благодарности женщинам-предпринимателям выразил вице-губернатор Ленинградской области по экономике Егор Мищеряков. Он подчеркнул особую роль женщины в развитии экономики и социальной сферы региона, вручил награды отличившимся и пожелал любви, внимания, заботы и как можно больше свободного времени для себя.

В Ленинградской области более 90 тысяч предпринимателей, из них свыше 36% — женщины. 90% социального бизнеса реализуется женскими силами. В 2025 году объем финансовой поддержки субъектов малого бизнеса составил почти 11 млрд рублей.