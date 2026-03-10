Уполномоченный примет жалобы на работу управляющих компаний

Многие граждане, проживающие в многоквартирных домах, недовольны тем, как обслуживается их жильё. По закону порядок в подъездах и дворе, а также исправность всех коммуникаций должны обеспечивать управляющие компании. Но на деле «управляйки» часто не спешат выполнять свою работу так, как этого требуют нормативы и ждут собственники.

Дорогие жители области, если вы столкнулись с бездействием или откровенными нарушениями со стороны своей управляющей компании, не молчите! У вас есть возможность напрямую рассказать о своей проблеме Уполномоченному по номеру 8 (812) 916-50-63.

Это ваш шанс быть услышанными и повлиять на ситуацию в своём доме. Все поступившие сообщения будут переданы в органы исполнительной власти для оперативного реагирования по устранению нарушений права граждан на благоприятные условия проживания.