Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
11.03.2026 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. Вырица.
ш. Сиверское, д.141-145, д.147-155;
пр-т. Островского, д. 1-9,18-33;
ул. Надеждинская, д. 12-56, 60-67;
пр-т. Пролетарский, д. 1-18;
ул. Елининская, д. 2-12;
ул. Утинская, д. 5А-26Б;
пр-т Урицкого, д.1-6;
ул. Линковского, д.5-28;
ул. Воскресенская, д.36-47;
пр-т Пильный, д.1-12;
ул. Грибная, д.1-23;
пр-т Кирова, д.1-10;
ул. Соседская, д.1-16;
пр-т Коммунальный д.35-80;
пр-т Безымянный д.1-12;
пер ГЭС, д.1-8;
ул. Первый Овраг, д.5-12;
ул. Ломоносова, д.19-25;
ул. Бернадская, д.27-36;
ул. Косинская, д.3-20,22-26;
ул. Сузинская, д.6-34;
ул. Герцена, д.5-13;
пер. Круговой, д.1-7;
ул. Бородинская, д.1-9;
ул. Воскресенская, д.51.
п. Вырица с 08:00 до 17:00
Сиверское ш., ул. Строителей б/н, ул. Черняховского б/н; ул. Марии Расковой б/н; Похоронное бюро «Меркурий».
11.03.2026 с 10:00 до 17:30
Вырицкое ТУ:
д. Мины,
д. Горки,
д. Каушта.
11.03.2026 с 00:30 до 03:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево (частично),
д. Большое Верево(частично),
жд/ст. Верево,
д. Дони,
м-н Новоселки,
д. Ижора,
д. Бугры,
д. Коммолово
11.03.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово(частично).
11.03.2026 с 09:30 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево,
д. Большое Верево (частично),
СНТ «Зайцево».
11.03.2026 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны, ул. Дорожная, ДРСУ, котельная.
11.03.2026 с 09:30 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская (частично).
11.03.2026 с 09:30 до 18:00
Сяськелевское ТУ:
Зона Новый Учхоз, СНТ «Статор».