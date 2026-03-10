Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.03.2026 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:

п. Вырица.

ш. Сиверское, д.141-145, д.147-155;

пр-т. Островского, д. 1-9,18-33;

ул. Надеждинская, д. 12-56, 60-67;

пр-т. Пролетарский, д. 1-18;

ул. Елининская, д. 2-12;

ул. Утинская, д. 5А-26Б;

пр-т Урицкого, д.1-6;

ул. Линковского, д.5-28;

ул. Воскресенская, д.36-47;

пр-т Пильный, д.1-12;

ул. Грибная, д.1-23;

пр-т Кирова, д.1-10;

ул. Соседская, д.1-16;

пр-т Коммунальный д.35-80;

пр-т Безымянный д.1-12;

пер ГЭС, д.1-8;

ул. Первый Овраг, д.5-12;

ул. Ломоносова, д.19-25;

ул. Бернадская, д.27-36;

ул. Косинская, д.3-20,22-26;

ул. Сузинская, д.6-34;

ул. Герцена, д.5-13;

пер. Круговой, д.1-7;

ул. Бородинская, д.1-9;

ул. Воскресенская, д.51.

 

п. Вырица с 08:00 до 17:00

Сиверское ш., ул. Строителей б/н, ул. Черняховского б/н; ул. Марии Расковой б/н; Похоронное бюро «Меркурий».

 

11.03.2026 с 10:00 до 17:30

Вырицкое ТУ:

д. Мины,

д. Горки,

д. Каушта.

 

11.03.2026 с 00:30 до 03:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево (частично),

д. Большое Верево(частично),

жд/ст. Верево,

д. Дони,

м-н Новоселки,

д. Ижора,

д. Бугры,

д. Коммолово

 

11.03.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово(частично).

 

11.03.2026 с 09:30 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево,

д. Большое Верево (частично),

СНТ «Зайцево».

 

11.03.2026 с 09:30 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Большие Колпаны, ул. Дорожная, ДРСУ, котельная.

 

11.03.2026 с 09:30 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская (частично).

 

11.03.2026 с 09:30 до 18:00

Сяськелевское ТУ:

Зона Новый Учхоз, СНТ «Статор».