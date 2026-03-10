«Сила традиций» Анастасии Огородниковой

Конкурс «Сила традиций» направлен на популяризацию народных художественных промыслов и интеграцию традиционных ремесел в современный быт, делая их неотъемлемой частью нашей повседневности.

Мероприятие стало настоящим праздником мастерства и культурного наследия. Участники демонстрировали не только высочайший уровень владения традиционными техниками, но и способность к новаторству, к созданию современных интерпретаций старинных узоров и форм.

Экспертное жюри столкнулось с нелегким выбором, ведь каждый представленный экспонат нес в себе частичку души автора и глубокий смысл, уходящий корнями в историю.

Анастасия Огородникова, ученица Гатчинского Дворца детского (юношеского) творчества, представляющая творческое объединение «Студия Волховской росписи» (педагог - Елена Николаевна Самусева), заняла почетное 3 место в номинации «Авторские дизайнерские коллекции», возрастная категория 10–13 лет. Анастасия представила свои работы в художественном стиле Волховской росписи Ленинградской области.

Победа в таком масштабном и столь значимом конкурсе – это не только признание таланта и кропотливого труда, но и огромная ответственность.

Это событие – яркое свидетельство того, что сохранение культурного наследия народов России остается актуальной и востребованной задачей, требующей постоянного внимания и поддержки.

Поздравляем Анастасию Огородникову с победой! Так держать!

Елена Самусева