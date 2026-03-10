«Сила традиций» Анастасии Огородниковой
С 5 по 7 марта в столице России - городе Москве - состоялся масштабный I Всероссийский конкурс «Сила традиций», участником которого стала Анастасия Огородникова из Гатчины.
Конкурс «Сила традиций» направлен на популяризацию народных художественных промыслов и интеграцию традиционных ремесел в современный быт, делая их неотъемлемой частью нашей повседневности.
Мероприятие стало настоящим праздником мастерства и культурного наследия. Участники демонстрировали не только высочайший уровень владения традиционными техниками, но и способность к новаторству, к созданию современных интерпретаций старинных узоров и форм.
Экспертное жюри столкнулось с нелегким выбором, ведь каждый представленный экспонат нес в себе частичку души автора и глубокий смысл, уходящий корнями в историю.
Анастасия Огородникова, ученица Гатчинского Дворца детского (юношеского) творчества, представляющая творческое объединение «Студия Волховской росписи» (педагог - Елена Николаевна Самусева), заняла почетное 3 место в номинации «Авторские дизайнерские коллекции», возрастная категория 10–13 лет. Анастасия представила свои работы в художественном стиле Волховской росписи Ленинградской области.
Победа в таком масштабном и столь значимом конкурсе – это не только признание таланта и кропотливого труда, но и огромная ответственность.
Это событие – яркое свидетельство того, что сохранение культурного наследия народов России остается актуальной и востребованной задачей, требующей постоянного внимания и поддержки.
Поздравляем Анастасию Огородникову с победой! Так держать!
Елена Самусева