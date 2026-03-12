Весеннее обновление: что изменилось в законах РФ с 1 марта?

Борьба с англицизмами

1 марта вступил в силу закон о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве. Согласно закону, вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Допускается их дублирование на языках народов России или на иностранных языках – в качестве дополнения.

Еще одно изменение касается названий жилых комплексов и объектов строительства: застройщики обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости. Как подчеркнул Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, «…язык, культура, вера и история – основы идентичности любой нации».

Только традиционные ценности

С 1 марта в России вступил закон, который возлагает на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязанность не допускать распространения произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

С момента получения требования Роскомнадзора владельцы таких сервисов обязаны в течение суток прекратить распространение материалов, в которых Министерство культуры РФ увидело дискредитацию традиционных ценностей российской нравственности. Также Минкульт получил право вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения в целях актуализации сведений о запрете распространения фильмов среди детей.

Опоздал на рейс «туда»? Можешь улететь «обратно»

С 1 марта вступили в силу новые правила пассажирских авиаперевозок. Пассажир может вернуть деньги за невозвратный билет, если рейс задержали более чем на полчаса или если заболел близкий родственник. А если пассажир опоздал на рейс «туда», он всё равно сможет воспользоваться обратным билетом.

Электронный посадочный талон приравняли к печатному, и в нем обязательно должны быть указаны инициалы и фамилия пассажира, номер рейса, дата отправления, время окончания посадки и номер места на борту.

Детей до 12 лет авиакомпании теперь обязаны сажать рядом с родителями. Один ребенок должен лететь непосредственно на соседнем кресле (не через проход), двое и более – в одном ряду или на соседних. Также на внутренних авиарейсах введены дополнительные льготы для семей с детьми. На билеты экономкласса ребенку положена скидка 50 %, если он путешествует со взрослым (в одном бронировании).

Кроме того, бесплатную питьевую воду пассажирам обязаны предоставить через час после двухчасовой задержки рейса, горячее питание – через два часа после задержки рейса на четыре часа. Если дневной рейс задержали на восемь часов, пассажиров должны разместить в гостинице в течение двух часов, в ночное время гостиница предоставляется не позднее двух часов после шестичасового ожидания.

В гостиничном бизнесе также вступили некоторые изменения с 1 марта. Так, туристы могут вернуть полную предоплату при отмене брони до дня заезда. Все условия бронирования должны детально фиксироваться в договорах. Бронировать номера через агрегаторы разрешено только тем отелям и гостиницам, которые внесены в единый реестр. Однако новые правила не касаются гостевых домов.

Отвяжитесь от моего личного кабинета!

Онлайн-сервисам запретили автоматически списывать деньги с банковских карт за подписку, которую клиент отвязал от своего личного кабинета. Это касается любых цифровых подписок, оплачиваемых картами российских банков: стримингов, онлайн-кинотеатров, облачных хранилищ, игр, образовательных курсов и приложений с регулярными платежами. Правило не распространяется на сервисы, предлагающие регулярную доставку товаров (например, продуктов).

Также с 1 марта не получится взять микрозаем онлайн без биометрии. Т. е., если гражданин хочет получить заем в микрофинансовой организации без личного присутствия, онлайн, компания обязана идентифицировать его личность с помощью биометрических данных. Если на момент подачи заявки у потенциального клиента не будет сдана биометрия определенного вида, МФК не сможет выдать ему денежные средства.

При оформлении микрозайма офлайн биометрия не потребуется.

42 часа вождения

С 1 марта вступили в силу новые правила обучения в автошколах. Теорию теперь можно изучать дистанционно, зато объем практики увеличен на четыре часа.

Будущие водители категории В должны наездить 42 часа с инструктором вместо 38 – это обязательное условие. Тем, кто желает получить права категорий C и D, а также водителям такси, разрешено проходить обучение не только в автошколах, но и напрямую в таксопарках или на транспортных предприятиях.

Преподавание теории стало возможно дистанционно – с использованием специального программного обеспечения, которое будет отслеживать посещаемость и успеваемость учеников. Полностью обновился курс оказания первой помощи при ДТП: в теоретическую часть добавлены правила взаимодействия с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также порядок применения электронных документов, включая цифровые водительские права и электронный полис ОСАГО.

Оплата коммуналки и борщевик

С 1 марта квитанции на оплату услуг ЖКХ будут приходить не первого числа, а пятого. Крайний срок оплаты передвинут с 10-го на 15-е число.

Требование бороться с опасными сорняками теперь распространяется не только на владельцев сельскохозяйственных земель, но и на собственников земельных участков. Граждане – сельские жители и дачники, попустительствующие борщевику – будут штрафоваться. Сумма штрафа – до 50 тысяч рублей. Штраф юридическим лицам – до 700 тысяч.

Алименты – от средней зарплаты в регионе

С 1 марта изменился порядок учета алиментов. Если раньше их размер рассчитывался исходя из МРОТ, то теперь за основу берется средняя в регионе зарплата за предыдущий год по данным Росстата. Отметим, что средний заработок в регионах, как правило, выше минимального размера оплаты труда – соответственно, и сумма алиментов увеличится.

С марта в России появился единый регистр беременных, в который собираются данные о женщинах, вставших на учет на сроке до 12 недель, а также сведения о критических акушерских состояниях, исходах беременности и выявленных врожденных аномалиях у детей. Помимо этого, в систему вой-дет информация о пациентках с различными заболеваниями – от сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий до психических расстройств и онкологии. Ранее аналогичный цифровой сервис заработал в Москве: столичный регистр автоматически отслеживает ключевые показатели пациенток и на основе анамнеза и анализов рассчитывает индивидуальные риски осложнений.

Инженерам – физику!

С 1 марта изменились правила поступления в вузы. Количество экзаменов для абитуриентов в 2026 году не изменится, обязательным для всех специальностей остается русский язык.

При этом с приемной кампании 2026 года физика станет обязательным экзаменом при поступлении на 25 из 140 инженерных специальностей.

Кроме того, по 20 направлениям, где ранее обязательным предметом было обществознание, вузам предоставлено право установить в качестве обязательного экзамена историю.

Приемная кампания 2026/27 учебного года по педагогическим направлениям пройдет без изменений. Однако начиная с 2027/28 учебного года поступающие на педагогические специальности будут сдавать ЕГЭ по выбранному профильному предмету.

Табак в блокировку!

С 1 марта сайты, предлагающие купить онлайн сигареты, кальяны, вейпы или электронные сигареты, будут включаться в реестр запрещенной к распространению информации и блокироваться в течение суток без решения суда. Кроме того, на некоторые виды табачной продукции установлены минимальные цены. Например, одна сигара не может стоить дешевле 814 руб-лей, а килограмм табака для кальяна – ниже 4427 рублей.

Кроме того, реклама энергетиков и других тонизирующих напитков теперь в обязательном порядке должна содержать предупреждение о вреде чрезмерного потребления. В радиорекламе предупреждение должно звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе – демонстрироваться на экране не менее пяти секунд и занимать минимум 7 % площади кадра.

Регистрация гражданских дронов

С 1 марта все гражданские беспилотники в России обязаны подключаться к государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит в реальном времени отслеживать их местоположение, видеть данные о владельцах и операторах, маршруты и скорость полета. Система уже протестирована в 35 регионах и интегрирована с платформами Росавиации.

Фото freepik.com