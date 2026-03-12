В Дворцовый парк – по абонементам

С 1 апреля Гатчинский музей-заповедник начинает оформлять абонементы для жителей Гатчины на посещение Дворцового парка в этом сезоне. С 29 апреля вход в парк для приезжих становится платным. Жители Гатчины и микрорайона «Речной» могут оформить сезонный абонемент на свободное посещение парка на весь сезон. Стоимость – 300 рублей, при оформлении на сайте – 200 рублей.

Как оформить абонемент

Онлайн

С 1 апреля по 31 мая 2026 года заполните форму для оформления заказа на выдачу абонемента на официальном сайте музея-заповедника «Гатчина». Оплата производится на сайте.

Получить абонемент можно в кассе музея, назвав кассиру номер заказа. При получении необходимо предъявить оригинал паспорта с наличием действующей регистрации в Гатчине либо справку о временной регистрации. Также подойдут документы, подтверждающие право собственности на жилье в Гатчине. Детям до 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей с наличием действующей регистрации в Гатчине.

На входе в парк с проспекта 25 Октября

С 1 апреля по 30 мая абонементы можно оформить у администратора музея на входе в парк с проспекта 25 Октября («Типография»). Режим работы: с 11:00 до 19:00 со среды по субботу (в течение дня возможны технические перерывы на 15 минут).

Условия – те же: абонемент оформляется только при предъявлении оригинала паспорта с пропиской в Гатчине, либо справки о временной регистрации, или документа о собственности

на жилье в Гатчине.

Где можно получить оформленный абонемент

Касса Гатчинского дворца (западный полуциркуль, вход с центрального плаца). Режим работы: с четверга по воскресенье с 15:30 до 17:30, кроме праздничного дня 12 июня.

Касса Приоратского дворца. Режим работы: со среды по воскресенье с 11:00 до 17:00, кроме праздничного дня 12 июня.

Касса на входе в Дворцовый парк с проспекта 25 Октября («Типография»). Режим работы: с 1 апреля по 15 июня со среды по субботу с 11:00 до 19:00.

Обратите внимание: абонементы, оформленные в прошлые годы, в 2026 году не действуют!