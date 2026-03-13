8 марта девушки разыграли Кубок Гатчинского округа по баскетболу
В Гатчине, в Центре развития физической культуры и спорта «Волна», 8 марта прошел Кубок Гатчинского муниципального округа по баскетболу, посвященный Международному женскому дню.
Игры получились яркими и запоминающимися. Спорт, цветы и подарки создали неповторимую атмосферу.
Победители, конечно, тоже были определены. Первое место завоевала «Гатчинская спортивная школа № 2 – 1». Лучшим игроком команды стала Вероника Городняя (на фото).
На втором месте – баскетбольный клуб «Питерские лисы», лучший игрок – Виктория Осенкова.
На третьем месте – вновь гатчинские спортсменки, команда «Гатчинская спортивная школа № 2 – 2», в которой лучшей стала Софья Бардовская.
Четвертое место заняла баскетбольная команда «ВОЛНА-girls», лучший игрок – Марина Моисеева.
Спасибо всем девушкам за красивый баскетбол, а комитету по спорту и молодежной политике Гатчинского округа – за поддержку.
Спортивная федерация баскетбола Гатчинского округа
