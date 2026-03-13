Прием ходатайств к награждению волонтеров

Поиск на сайте
Комитет по молодежной политике Ленинградской области информирует о приеме ходатайств в 2026 году для представления к награждению знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Ленинградской области».

Знаком отличия награждаются добровольцы (волонтеры), отвечающие следующим требованиям:

  • осуществляют добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Ленинградской области;
  • отсутствие не снятой или не погашенной в установленном законодательством порядке судимости.

Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о награждении добровольца (волонтера) Знаком отличия, являются:

  • органы исполнительной власти Ленинградской области;
  • органы местного самоуправления Ленинградской области;
  • социально ориентированные некоммерческие организации, добровольческие организации и объединения независимо от их организационно-правовой формы.

Ходатайства с пакетом необходимых документов, оформленные на имя Губернатора Ленинградской области, подаются инициаторами в комитет с 1 марта по 1 сентября 2026 года в распечатанном виде по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1, кабинет 410.

Сопроводительные письма о ходатайстве кандидата направляются инициаторами в адрес Губернатора Ленинградской области через систему электронного документооборота.

