Прием ходатайств к награждению волонтеров

Знаком отличия награждаются добровольцы (волонтеры), отвечающие следующим требованиям:

осуществляют добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Ленинградской области;

отсутствие не снятой или не погашенной в установленном законодательством порядке судимости.

Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о награждении добровольца (волонтера) Знаком отличия, являются:

органы исполнительной власти Ленинградской области;

органы местного самоуправления Ленинградской области;

социально ориентированные некоммерческие организации, добровольческие организации и объединения независимо от их организационно-правовой формы.

Ходатайства с пакетом необходимых документов, оформленные на имя Губернатора Ленинградской области, подаются инициаторами в комитет с 1 марта по 1 сентября 2026 года в распечатанном виде по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1, кабинет 410.

Сопроводительные письма о ходатайстве кандидата направляются инициаторами в адрес Губернатора Ленинградской области через систему электронного документооборота.

Подробнее о порядке и условиях награждения