Как выбирать мюсли и хлопья: советы специалистов Санкт-Петербургского филиала ЦОК АПК

Технический директор органа инспекции Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Вячеслав Осипик рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе мюсли и хлопьев, чтобы завтрак действительно приносил пользу.

Смотрите на состав – он должен быть коротким и понятным

Первое, с чего стоит начать при выборе – внимательно посмотреть на состав продукта. Именно он лучше всего показывает, что на самом деле находится внутри упаковки.

Мюсли обычно представляют собой смесь нескольких ингредиентов. В классическом варианте это зерновые хлопья (чаще всего овсяные), сушёные фрукты или ягоды, орехи и семена. Иногда в состав добавляют мёд или другие натуральные подсластители.

Хлопья, в отличие от мюсли, чаще всего изготавливаются из одного вида зерна, которое проходит обработку – пропаривание и прессование. При этом встречаются мультизлаковые хлопья, для производства этой смеси используют несколько видов культур. Это может быть овес, кукуруза, ячмень, гречиха, пшеница или рис. По сути, хлопья служат основой, а мюсли – это уже смесь с различными добавками.

Хорошие мюсли обычно имеют простой и понятный состав: зерновые хлопья, немного сушёных фруктов, орехи или семена. Если же список ингредиентов занимает половину упаковки и содержит множество сложных или малознакомых названий, стоит отнестись к такому продукту с осторожностью. Иногда производители добавляют ароматизаторы, усилители вкуса, кондитерские ингредиенты, сиропы или сахар, чтобы сделать продукт более вкусным.

– Простое правило для покупателя: чем короче и понятнее состав, тем выше вероятность, что продукт действительно натуральный и полезный, – отмечает Вячеслав Осипик.

Качество и безопасность продукции – под контролем ЦОК АПК

Конечно, покупатель в магазине может оценить продукт только по информации, указанной на упаковке: изучить состав, посмотреть на содержание сахара или наличие добавок. Однако такие данные предоставляет сам производитель, и проверить их достоверность в домашних условиях невозможно.

- Хлопья, мюсли и другие продукты переработки зерна, становятся востребованы в период Великого Поста, а значит в попытке употреблять полезные продукты, необходимо следить и за их качеством, - обращает внимание Вячеслав Осипик

Именно поэтому важную роль играет лабораторный контроль. В лабораториях ФГБУ «ЦОК АПК» продукция может быть исследована с применением утверждённых методик и нормативных документов. Специалисты проводят анализы в соответствии с требованиями государственных стандартов, таких как ГОСТ, а также технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС).

Переработчики зерна Санкт-Петербурга являются крупнейшими производителями хлопьев, мюслей и сухих завтраков в стране, соответственно, впечатляет и масштаб исследований. С начала 2026 года специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» уже исследовали 277 пробы от более 500 т различных хлопьев: овсяных, кукурузных, ржаных, ячменных, пшеничных, гречневых, рисовых и их смесей, различных мюслей экспортируемых в 12 стран мира. Хлопья и мюсли под контролем специалистов Санкт-Петербургского филиала экспортировались в Абхазию, Армению, Беларусь, Грузию, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Молдову, США, Узбекистан и Южную Осетию. Помимо определения соответствия продукции техническим регламентам, специалисты устанавливали наличие генных модификаций, остаточного количества пестицидов, токсичных металлов, микотоксинов, глютена, а также соответствуют ли хлопья экспортным контрактам. При этом, лишь одна проба не соответствовала нормам по проценту влажности. Кроме показателей качества и безопасности в продуктах переработки зерна экспортируемых из России контролируется наличие карантинных объектов.

Обратите внимание на количество сахара

Следует учитывать, что маркетинговые обозначения на упаковке, такие как «фитнес», «здоровый завтрак» или «натуральный продукт», не всегда отражают фактический состав. В ряде случаев сухие завтраки могут содержать значительное количество добавленных сахаров.

– Сахар в составе может скрываться под разными наименованиями: глюкозный, фруктозный, инвертный или карамельный сироп, – добавляет технический директор органа инспекции Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Вячеслав Осипик. – Согласно правилам маркировки пищевой продукции, ингредиенты в составе указываются в порядке убывания их массовой доли. Поэтому если подобные компоненты расположены в начале списка, то это говорит об их значительном содержании в продукте.

Будьте осторожнее с глазированными и запечёнными мюсли! Гранола и запечённые мюсли часто кажутся особенно вкусными, но в них нередко добавляют сахар, мёд, сиропы, растительные масла. Такие продукты могут быть намного более калорийными. Их лучше употреблять умеренно.

Орехи, ягоды и фрукты – полезные составляющие, однако иногда их в упаковке значительно меньше, чем кажется по яркой картинке на упаковке. Поэтому стоит обращать внимание на процентное содержание добавок в составе, расположение их в списке.

Срок годности и упаковка тоже имеют значение. Зерновые продукты чувствительны к влаге и воздуху. Хорошая упаковка должна быть герметичной, защищать продукт от света и влаги, содержать информацию о сроке годности и условиях хранения.

Выбирайте цельнозерновые хлопья

Полезнее всего выбирать продукты, в которых используются цельные зерна. В отличие от очищенного зерна, они сохраняют оболочку и зародыш – именно в этих частях сосредоточена значительная часть питательных веществ.

Цельнозерновые хлопья содержат больше пищевых волокон, витаминов группы B и минеральных веществ, таких как магний, железо и цинк. Пищевые волокна способствуют нормальной работе пищеварительной системы и помогают дольше сохранять чувство сытости.

Однако важным фактором является не только пищевая ценность, но и безопасность сырья. Зерновые культуры могут накапливать различные загрязняющие вещества, поэтому контроль качества таких продуктов имеет большое значение.

В условиях лаборатории специалисты могут проводить комплексные исследования сухих завтраков – мюсли, хлопьев и гранолы – на содержание потенциально опасных веществ. В частности, продукция проверяется на наличие тяжёлых металлов, микотоксинов и содержание остаточных количеств пестицидов. Такие исследования позволяют оценить безопасность продукта и его соответствие установленным нормативным требованиям.

Резюме

Мюсли и хлопья могут стать полезной частью рациона, если выбирать их внимательно.

Главные правила просты:

– изучать состав;

– контролировать количество сахара;

– отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам;

– не поддаваться только на яркую рекламу на упаковке.

Внимательное отношение к составу помогает сделать завтрак не только вкусным, но и действительно полезным.