КАД-2: строительство в 2026 году

Губернатор Ленинградской области провел рабочую встречу с председателем правления Государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко. Главной темой совещания стала синхронизация федеральных и региональных дорожных планов в преддверии начала реализации масштабного инфраструктурного проекта — строительства второй кольцевой автомобильной дороги (КАД-2). Старт работ намечен на текущий год.

В ходе переговоров стороны детально рассмотрели вопросы организации строительства и увязки будущей магистрали с существующей дорожной сетью 47-го региона. Особое внимание было уделено учету интересов местных жителей при прокладке трассы.

«Трассировка КАД-2 максимально скорректирована с учетом обращений региона. Мы добились, чтобы дорога прошла в обход населенных пунктов. В частности, принято решение дополнительно отодвинуть трассу от поселка Березовое во Всеволожском районе, что позволит минимизировать воздействие на комфортную среду для людей», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ключевые параметры проекта:

Строительство КАД-2 станет стратегическим драйвером развития дорожной сети Ленинградской области. Проект предусматривает:

· Строительство нового мостового перехода через Неву в районе города Отрадное, который разгрузит существующие переправы.

· Создание транспортных развязок с КАД и федеральными трассами, что повысит связанность территорий.

· Обеспечение примыканий к региональным дорогам: Ульяновка — Отрадное, Юкки — Кузьмолово, а также к строящемуся обходу Всеволожска.

Реализация проекта окажет колоссальное влияние на развитие всей агломерации. В общей сложности, благодаря строительству КАД-2, дорожная сеть Ленинградской области пополнится почти 100 километрами новых магистралей. Кроме того, порядка 80 километров существующих трасс будут реконструированы, что позволит привести их в нормативное состояние и интегрировать в обновленную транспортную систему.

Вторая кольцевая автомобильная дорога (КАД-2) — стратегический инфраструктурный проект, призванный перераспределить транзитные потоки и снизить нагрузку на существующую КАД Санкт-Петербурга и региональные дороги Ленинградской области.