Гатчина поздравляет 11 юных мастеров

В Ленинградской области прошел региональный этап Межрегионального чемпионата «Юный мастер - 2026» для дошкольников и младших школьников. Его участниками стали 77 образовательных учреждений из 15 муниципальных районов, Гатчинского и Сосновоборского округов – 90 будущих профессионалов.

Масштабное событие объединило самых творческих, умелых и целеустремленных детей, готовых сделать первые шаги в мире профессиональных компетенций.

Проект «Юный мастер» — это многоступенчатое получение детьми дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности. Здесь у каждого ребенка появляется шанс попробовать свои силы в различных компетенциях – от программирования до ресторанного сервиса.

Участники чемпионата «Юный мастер - 2026» соревновались в профессиональных компетенциях в очном и дистанционном форматах.

Очный этап

«Юный мастер» проходит в Ленинградской области уже в восьмой раз.

Очный конкурс развернулся на площадке Гатчинского центра образования «Высший пилотаж». Его торжественное открытие было по-детски веселым. В зале ребят приветствовали не только почетные гости, но и Карлсон с командой любознательных Фиксиков.

О готовности к соревнованиям спокойно и уверенно, сидя в первом ряду, заявили гатчинские дошколята Маруся и Федор. Вместе со своими наставниками они освоили навыки программирования роботов-пчелок.

Всего было пять очных компетенций: «Программирование», «Безопасность дорожного движения», «Инженерно-строительное дело», «Ресторанный сервис» и «Журналистика». Формулировки серьезные, но, как и положено в столь юном возрасте, конкурсанты соревновались, играя. Испытания чередовались с развлечениями, настольными играми и сопровождались общением с внимательными и заботливыми волонтерами.

В команде организаторов встретились областной Центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», учреждение допобразования «Центр «Ладога», Гатчинский Дворец детского творчества.

По традиции волонтерское сопровождение чемпионата обеспечил Гатчинский педагогический колледж имени К.Д.Ушинского. Студенты помогали гостям сориентироваться в школьных пространствах, а юным участникам - в организационных вопросах. Между конкурсными испытаниями они проводили игровые переменки.

Ответственную миссию – оценить конкурсантов и объявить победителей взяла на себя команда жюри: главный эксперт – методист Центра «Ладога» Алевтина Смирнова, главный технический эксперт - заместитель директора по научно-методической и исследовательской работе Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Елена Кошевенко, экспертная группа из 14 педагогов, руководителей образовательных организаций, методистов и воспитателей.

Программируем, пишем, строим, угощаем…

- Главный смысл чемпионата в том, что ребенок не просто рисует или строит из конструктора, а понимает, где, в какой профессиональной деятельности ему эти навыки пригодятся в дальнейшем, - подчеркнула главный эксперт чемпионата Алевтина Смирнова. - Очень хорошо, что мы можем собрать детей вместе в очном формате. В нашей жизни нужны и мастера своего дела, и такой чемпионат, который поможет детям не только показать себя, но и поближе узнать профессии и понять, кем они хотят стать.

Дети выступали с презентацией профессии, отвечали на вопросы экспертов. Затем один из конкурсантов тянул билет и называл тему для всех участников в данной номинации.

В ответе на вопрос по правилам дорожного движения помогали установленные в аудитории светофор, знаки дорожного движения и наглядные пособия.

У строителей в ходу был конструктор Лего. Первый участник также вытягивал одну их трех тем для всех. После чего конкурсанты должны были построить модели и запрограммировать их. Модели имели мотор, подключались к ноутбуку и виртуозно двигались перед жюри.

Программировали дети робота-пчелку. Задание – чтобы две пчелки двигались синхронно, зеркально или по кратчайшему маршруту.

В журналистке дошкольник должен был взять интервью у представителя одной из трех профессий, а младший школьник еще и самостоятельно снять интервью и представить видеофайл.

В номинации «Ресторанный сервис» в соответствии с заданием – завтрак, обед или ужин – дети накрывали тематический стол. Например, завтрак в День 8 Марта. А потом комментировали, что будет подано.

Победители и призёры из Гатчины

Гатчинский округ достойно представили сильнейшие воспитанники детских садов, школ, учреждений допобразования. По результатам работы жюри 11 юных гатчинцев стали победителями и призерами в четырех номинациях.

Номинация «3D дизайн»:

- возрастная группа 5–7 лет: 3 место - Павел Потапов, педагог Алёна Клюшкина, Гатчинский «ЦИТ»;

- возрастная группа 7–11 лет: 2 место - Егор Пузыня, педагог Екатерина Чачина, Коммунарская школа №2, 3 место - Анатолий Скляров, педагог Дарья Иванова, Гатчинский ДДТ (Дом творчества «Журавушка»).

Номинация «Инженерно-строительное дело»

- возрастная группа 5–7 лет: победил Семен Первушин, педагог Алёна Клюшкина, Гатчинский ДДТ;

- возрастная группа 7–11 лет: победил Ярослав Пугачев, педагог Алексей Попов, Гатчинский «ЦИТ».

Номинация «ИЗО»

- возрастная группа 5–7 лет: 2 место - Герда Кийло, педагог Наталия Мансурова, Сиверская школа №3 (дошкольные группы); 3 место - Диана Ремезова, педагог Вероника Бордакова, Гатчинский ДДТ;

- возрастная группа 7–11 лет: победила Дарья Суворова, педагог Ольга Краева, Гатчинский ДДТ.

Номинация: «Журналистика»

- возрастная группа 5–7 лет: 2 место - Никита Миронов, педагог Надежда Панина, детский сад №23;

- возрастная группа 7- 11 лет: победил Арсений Киреев, педагог Дарья Гречина, Гатчинский центр образования «Высший пилотаж», Гатчинский «ЦИТ»; 2 место - Виктория Ушакова, педагог Светлана Бочарова, Гатчинский ДДТ (структурное подразделение «Созвездие»).

Конкуренция была очень серьезной. В этом году у юных мастеров Гатчинского округа нет призовых мест в пяти номинациях: «Ресторанный сервис», «Безопасность дорожного движения», «Парикмахерское искусство», «Экскурсовод-гид» и «Программирование». Значит, всё впереди. Есть к чему стремиться!

- Проигравших в этом чемпионате нет. Все дети проделали огромную работу, готовясь к этому конкурсу, конечно же, благодаря своим наставникам-педагогам и поддержке родителей. Благодарим всех! Желаем новых побед и профессиональных открытий! – напутствовала Алевтина Смирнова.

По итогам регионального этапа участники, занявшие первое место, примут участие в следующем этапе чемпионата. Межрегиональный (Всероссийский) этап пройдет в дистанционном формате 13 и 14 марта 2026 года.

Татьяна Можаева