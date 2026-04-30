99-й день рождения

Ее жизнь – это яркий пример стойкости и самоотверженности. В годы Великой Отечественной войны Валентина Илларионовна вместе с сестрой Тамарой трудились на оборонном заводе в Новосибирске, в цехе, где собирали взрыватели для сухопутных мин. Работа проходила в особых условиях – в прочных железных кабинах, где трудились по двое человек. Любая ошибка могла стоить жизни.

Она навсегда запомнила встречи с военными, которые принимали продукцию. Они делились фронтовыми историями, благодарили за неоценимый вклад в общее дело, и это очень вдохновляло, придавала сил молодым девушкам.

Территория, где производились сухопутные и морские мины, была огромной: здесь трудились 1450 человек, а само производство было надежно охраняемо. В те годы районные комсомольские конференции проходили в стенах знаменитого драмтеатра «Красный факел». На одной из таких конференций произошло знаменательное событие: летчику был вручен самолет, приобретенный на средства, собранные молодежью района.

Первые годы пребывания в Новосибирске были связаны с непростыми бытовыми условиями. Жили в бараках-мазанках с земляным полом и двухъярусными нарами. Так продолжалось до июня 1942 года. Затем переселили в деревянные бараки, построенные в центре города. В каждом из них было по две комнаты, в которых уместилось по 40 топчанов. Девушки одной комнаты работали в дневную смену, другой – в ночную. Обогревались комнаты двумя печами-плитами, которые топили торфяными брикетами. Дорога на работу была долгой, а зимой, в 50-градусные морозы, она становилась еще более суровой. Зимняя одежда состояла из шапок из суслика (позже ватных), военных бушлатов, брюк, ватных сапог, заправленных в ботинки на войлочной подошве, и рукавиц. В 1944 году бытовые условия значительно улучшились. В одном из бараков был организован красный уголок, ставший центром досуга: здесь проводились коллективные мероприятия, концерты, а также располагалась библиотека.

И вот 9 мая 1945 года. Весть о долгожданной Победе застала Валентину Илларионовну в трамвае. И сразу у всех пассажиров выступили слезы радости, ликование охватило всех вокруг. Этот день навсегда остался в ее памяти.

Уважаемая Валентина Илларионовна! От Пудомягского территориального управления, Совета ветеранов и Ленинградского опытного завода СЗМА примите самые искренние поздравления с Вашим 99-летием! Желаем Вам крепчайшего здоровья, неиссякаемой бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни, а также мирного и ясного неба над головой. Пусть Вас всегда окружают тепло и забота близких и родных людей.