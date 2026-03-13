Куприн – на музыкальной волне эпохи

Первое рабочее совещание собрало 10 марта представителей творческих команд и организаторов. В их числе – комитет по культуре и туризму Гатчинского округа, Центр творчества юных города Гатчины, музей Александра Ивановича Куприна, Театр юного зрителя, музей города Гатчины и Музей гатчинского патефона.

В этом году «Литературно-исторический фестиваль имени Александра Куприна» пройдет уже в 14-й раз. Торжества, посвященные 230-летнему юбилею города Гатчины, запланирован на субботу - 5 сентября, а Купринский праздник пройдет на следующий день - 6 сентября, накануне 156-летия со дня рождения писателя.

В программе Купринского праздника предполагаются как традиционные действа – «костюмированные променады», музейные встречи, музыкальные подношения, «битва поэтов», так и сюрпризы. Один из них связан с другой исторической датой - 95-летием гатчинской фабрики «Граммофон». Гостям будет предложено стать участниками первого в истории «Праздника гатчинского патефона», послушать старинные граммофоны местного производства, посетить ретро-танцплощадку и узнать, при чем тут писатель Куприн.

Словом, первые сентябрьские выходные в Гатчине будут насыщены культурными событиями. Планируйте свое время заранее и приходите на праздник с родными и друзьями!

Татьяна Можаева