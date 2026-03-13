Ленобласть приглашает волонтеров благоустройства

«В прошлом году провести голосование за благоустройство Ленобласти помогли 1206 волонтеров. Они рассказывали жителям, как поучаствовать в выборе дизайн-проектов в своих городах, и помогали с техническими вопросами. Результат — 94 проекта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будут воплощены в Ленобласти в этом году. Уверен, что сейчас голосование тоже вызовет интерес волонтеров, и приглашаю всех присоединиться на Добро.рф!» — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

Стать волонтёром благоустройства может любой желающий старше 14 лет. Никакого специального опыта не нужно — всему вас научат в регионе. Все волонтёры получат верифицированные часы на Добро.pф. Подать заявку в добровольческий корпус голосования можно по ссылке. Голосование за объекты благоустройства пройдёт по всей России с 21 апреля по 12 июня.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, одна из национальных целей развития страны – комфортная и безопасная среда для жизни. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» – один из неотъемлемых инструментов ее достижения. Важно, чтобы жители сами выбирали, какое место преобразится в их городах. Именно поэтому крайне востребованным стало Всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое проводится с 2021 года и за все время собрало 68 млн голосов. Расширяется география голосования – теперь участвовать могут 1 667 муниципальных образований. В 2025 году к голосованию уже в третий раз присоединились жители воссоединенных регионов, проекты которых получили почти 131 тыс. голосов. Волонтеры в этом процессе выступают проводниками для жителей, помогая принять участие в голосовании.

За все время более 500 тыс. добровольцев внесли свой вклад в благоустройство городов. Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проводится ежегодно по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его цель – преобразить облик российских городов, сделать их комфортнее для жителей, привлекательнее для туристов и инвесторов.

В задачи волонтеров в первую очередь входит оповещение жителей о дизайн-проектах общественных пространств, вынесенных на голосование и помощь в выборе предпочтительного объекта через портал Госуслуг. В числе таких пространств – парки, набережные, скверы, пешеходные и рекреационные зоны, а также центральные городские площади, предлагаемые для благоустройства. Кроме того, волонтеры отвечают на вопросы граждан: от сроков реализации проектов до того, как можно самому выступить с инициативой и предложить свой объект.

Практика показывает: когда рядом есть человек, который может объяснить и подсказать, люди гораздо активнее включаются в голосование.