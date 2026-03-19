Рок-н-рольные выходные в Гатчине

На площадке встретились спортсмены разных возрастных категорий – от самых юных участников до взрослых.

Соревнования прошли в нескольких дисциплинах: «микст» различных классов, «буги-вуги», а также командные выступления «формейшн». Участники продемонстрировали яркие номера, сложные акробатические элементы, отличную технику и настоящий спортивный драйв.

Участниками соревнований стали воспитанники Гатчинской спортивной школы № 3.

В категории «Е класс-микс мальчики и девочки» Павел Погорелов и Алеся Омарова заняли 4 место.

В категории «Е класс-микст юноши и девушки» бронзовую медаль завоевали Георгий Васютин и Алиса Петрова. На четвертом месте – Ильяс Иргашев и Ксения Толмачева.

В категории «Д класс-микст юноши и девушки» серебряную медаль выиграли Роберт Кузнецов и Маруся Кузнецова.

В дисциплине «В класс-микст мальчики и девочки» второе место у Антона Михайлова и Варвары Юнисовой.

В дисциплине «В класс-микст юноши и девушки» четвертое место у Матвея Миронова и Софьи Колчаковой.

В дисциплине «А класс-микст юноши и девушки» Богдан Шевченко и Ника Васильева – на четвертом месте.

Поздравляем с отличными выступлениями спортсменов и их тренеров-преподавателей Наталью Сергеевну Касыянык, Андрея Мирославовича Касыянык, Алису Михайловну Тимофееву.