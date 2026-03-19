Рок-н-рольные выходные в Гатчине
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» 14 марта прошли межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу «Весна. Гат-чина. Рок-н-ролл».
На площадке встретились спортсмены разных возрастных категорий – от самых юных участников до взрослых.
Соревнования прошли в нескольких дисциплинах: «микст» различных классов, «буги-вуги», а также командные выступления «формейшн». Участники продемонстрировали яркие номера, сложные акробатические элементы, отличную технику и настоящий спортивный драйв.
Участниками соревнований стали воспитанники Гатчинской спортивной школы № 3.
В категории «Е класс-микс мальчики и девочки» Павел Погорелов и Алеся Омарова заняли 4 место.
В категории «Е класс-микст юноши и девушки» бронзовую медаль завоевали Георгий Васютин и Алиса Петрова. На четвертом месте – Ильяс Иргашев и Ксения Толмачева.
В категории «Д класс-микст юноши и девушки» серебряную медаль выиграли Роберт Кузнецов и Маруся Кузнецова.
В дисциплине «В класс-микст мальчики и девочки» второе место у Антона Михайлова и Варвары Юнисовой.
В дисциплине «В класс-микст юноши и девушки» четвертое место у Матвея Миронова и Софьи Колчаковой.
В дисциплине «А класс-микст юноши и девушки» Богдан Шевченко и Ника Васильева – на четвертом месте.
Поздравляем с отличными выступлениями спортсменов и их тренеров-преподавателей Наталью Сергеевну Касыянык, Андрея Мирославовича Касыянык, Алису Михайловну Тимофееву.