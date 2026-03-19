Совет директоров на «Баррикаде»

12 марта руководителей гатчинских фабрик и заводов, представителей профильных комитетов Ленобласти и администрации Гатчинского округа принимало производственное объединение «Баррикада». Для гостей провели экскурс в историю предприятия, ставшего одним из флагманов региона в области производства железобетонных изделий, после чего состоялось совещание. Повестка была насыщенной.

«Баррикада» строит высокоскоростную магистраль

Генеральный директор ПО «Баррикада» Феликс Плескачевский рассказал о результатах работы предприятия в 2025 году и перспективах развития. Так, в прошлом году «Баррикада» продемонстрировала уверенный рост по ключевым финансово-экономическим показателям. Выручка увеличилась в 1,75 раза и составила 13,45 млрд рублей. Это стало возможным за счет увеличения объемов производства, расширения номенклатуры продукции и стабильной загрузки мощностей. Значительные средства были направлены на развитие производства. Инвестиции в модернизацию выросли в полтора раза, что позволило повысить надежность оборудования и создать задел для дальнейшего роста. Почти в три раза увеличились налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Отдельно Феликс Плескачевский отметил социальную ответственность компании: в 2025 году расходы на благотворительность выросли и составили 1,57 млн рублей. В среднесрочной перспективе финансовое положение позволит предприятию и дальше своевременно выполнять свои обязательства.

В 2025 году «Баррикада» вошла в альянс компаний под руководством «Нацпроектстроя» по реализации масштабного инфраструктурного проекта – строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В рамках данного контракта гатчинское предприятие производит и поставляет сваи.

Стратегическим приоритетом «Баррикады» остается своевременное выполнение государственного оборонного заказа, объем которого продолжает расти. В 2025 году гособоронзаказ был выполнен даже с опережением по некоторым направлениям по контрактам в интересах Воздушно-космических сил и авиации Военно-морского флота. В прошлом году предприятие изготовило более 28 тысяч аэродромных плит для нужд Минобороны на 40 аэродромов. В этом году планируется поставить порядка 33 тысяч изделий на 34 аэродрома.

Предприятие продолжает работу по расширению номенклатуры гражданской и военной продукции, постоянно совершенствуя и улучшая конструкции изделий. Однако на сегодняшний день на производстве сохраняется высокая потребность в квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистах. Средняя заработная плата работников опережает региональную и в 2025 году составляла 110 514 рублей. «Баррикада» ждет профессионалов!

Налоговые послабления и вычеты

О доступных мерах поддержки промышленности Ленинградской области рассказала заместитель председателя регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Лина Никифорова. В частности, в режиме государственной поддержки инвестиционной деятельности организациям предлагается освобождение от налога на имущество на срок до 24 кварталов – в зависимости от объема капитальных вложений. Налоговая льгота предоставляется на инвестиционные проекты, цель которых – производство товаров. Инвестиционный налоговый вычет позволяет уменьшить налог на прибыль на расходы по приобретению объектов основных средств и применяется к объектам, относящимся к подразделу «Машины и оборудование» 3–10 амортизационных групп. Инвестиционный налоговый вычет по венчурным инвестициям позволяет уменьшить налог на прибыль на расходы по венчурным и прямым инвестициям в малые технологические компании региона посредством участия в инвестиционном товариществе.

Также предприятиям может быть предоставлена компенсация затрат на технологическое присоединение к коммунальной инфраструктуре в рамках инвестиционного проекта, господдержка внедрения промышленных роботов и автоматизированных решений и грантовая поддержка научных исследований. Организациям, производящим или финансирующим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, также предоставляется налоговый вычет.

Однако для получения льгот должны быть соблюдены определенные условия, ознакомиться с которыми подробно можно на сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности: econ.lenobl.ru.

Будет ли в Гатчине «Крутая локация»?

Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов Агентства экономического развития Ленинградской области Евгений Петров выступил с презентацией о развитии промышленного туризма в регионе.

Идея программы под названием «Крутая локация» заключается в разработке комбинированных маршрутов и экскурсий, включающих объекты культуры и природные достопримечательности, местную кухню и базы отдыха, экотропы и промышленные предприятия. Таким образом планируется достигать оптимального сочетания приятного с полезным – на благо развития региона. В частности, один из таких комбинированных маршрутов ведет в Усть-Лугу, где есть и морской терминал «Порт Фавор», и Кургальский заказник, и Ижорский музей.

В числе участников проекта «Крутая локация» – ведущие тур-операторы, профильные комитеты Ленинградской области и разные предприятия, среди которых пока нет гатчинских, но организаторы надеются в скором времени ликвидировать это упущение.

Промышленный туризм включен в Стратегию социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года. Создана экосистема развития промышленного туризма, разработана идея, концепция программы и проект плана мероприятий до 2030 года.

Кадры решают всё

Председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Юлия Косарева рассказала о федеральных и региональных мерах поддержки работодателей Ленобласти и призвала предприятия активно этой поддержкой пользоваться. В 47 регионе экстремально низкий уровень безработицы, если не сказать кадровый голод. Только в Гатчинском округе на 275 соискателей предлагается 1884 вакансии.

В условиях острого дефицита кадров работодателям предлагается шире взглянуть на рынок рабсилы – с учетом льгот. В частности, целый спектр преференций полагается предприятиям при трудоустройстве инвалидов. Существенная мера – возмещение затрат на создание рабочих мест для инвалидов – участников СВО: субсидию из бюджета Ленобласти – от 300 тысяч до 1 млн рублей – можно потратить на покупку оборудования, монтаж, модернизацию и адаптацию рабочего места, создание инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалида к рабочему месту.

За трудоустройство участников СВО с инвалидностью, несовершеннолетних, выпускников образовательных организаций, инвалидов и граждан, освободившихся из мест лишения свободы без изоляции от общества, пред-лагается субсидия на компенсацию заработной платы – 50 % от фактических затрат, но не более минимального размера зарплаты в регионе (27440 рублей) + 30,2 %, итого – 35727 рублей в месяц. Важное условие: зарплата работника должна быть не меньше регионального МРОТа. Также за счет субсидии можно компенсировать зарплату наставнику новичка за один месяц.

Для решения кадрового вопроса в Ленобласти используется «мобильность трудовых ресурсов»: за привлечение работников из других регионов, не включенных в перечень приоритетных (где есть профицит рабочей си-лы), полагается субсидия – 300 тысяч рублей на обеспечение затрат на оказание финансовой поддержки работникам. По условиям работодатель должен заключить с работником срочный или бессрочный трудовой дого-вор на два года, не меньше.

От Фонда социального страхования РФ можно получить субсидию на трудоустройство работников из другой местности – 12 МРОТ, на создание или оборудование рабочего места для инвалида – 200 тысяч рублей, за найм ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей – 3 МРОТ + страховые взносы, за найм инвалида – 6 МРОТ + страховые взносы.

Юлия Косарева призвала руководителей предприятий пройти Всероссийский опрос работодателей о перспективной потребности в кадрах, который в период с марта по май 2026 года проводится на портале «Работа в России». Цель опроса – подготовка квалифицированных кадров в организациях среднего профессионального и высшего образования под запросы работодателей по конкретным специальностям. В результате будет сформирован прогноз потребности экономики в кадрах на 2027–2033 годы и спрогнозированы контрольные цифры приема в учебные заведения.

Специалисты Гатчинского филиала Центра занятости населения Ленинградской области готовы помочь работодателям в заполнении опросных форм на портале «Работа в России».

ГГУ готовит кадры

О практическом взаимодействии с предприятиями Гатчинского округа в рамках подготовки квалифицированных кадров и о реализации федерального проекта «Профессионалитет» рассказал исполняющий обязанности ректора Гатчинского государственного университета Николай Емельянов.

Среди ключевых партнеров университета – «ОДК-Сервис», ПИЯФ, Сбербанк и банк «ВТБ», завод «Буревестник», ООО «Транс-Балт», «РКС-Энерго», ЖКХ г. Гатчины, «5 Микрон Инжиниринг», племзавод «Красногвардейский» и «Баррикада». Благодаря усилиям предприятий Гатчинского округа в 2025 году ГГУ вошел в топ Национального рейтинга по трудоустройству выпускников в отрасли «Искусство и креативная индустрия» и в области образования.

В последнее время, в соответствии с запросом правительства Ленинградской области и конъюнктурой рынка труда, Гатчинский университет активно развивает среднее профессиональное образование. Количество студентов на данном направлении даже превышает численность получающих высшее образование.

Подготовка к 100-летию региона

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим в своем выступлении напомнила о важных задачах, которые стоят перед округом и промышленными предприятиями в том числе. Это и помощь специальной военной операции, и подготовка к 100-летию Ленинградской области, которое пройдет в Гатчине в 2027 году. Людмила Николаевна призвала руководителей предприятий, находящихся в черте города, в первую очередь обратить внимание на внешний вид своих зданий и состояние прилегающих территорий – чтобы столица региона встретила юбилей достойно.

Также Людмила Нещадим искренне поблагодарила директорский корпус, который находит управленческие решения, чтобы обеспечить баланс и создать условия для дальнейшего развития предприятий, выстраивая новые логистические цепочки: «Важно и дальше предлагать именно те механизмы государственной поддержки, которые оказывают существенное влияние на результаты. Планов на 2026 год много, и я рассчитываю и впредь синхронизировать наши действия для успешного развития Гатчинского округа».

Екатерина Дзюба