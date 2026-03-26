Как спасти алкоголика и не пропасть самому?

Главной целью встречи было донесение информации о работе гатчинских содружеств «Анонимные алкоголики» и «Ал-Анон», помогающих выздоравливать алкозависимым и членам их семей. В разговоре приняла участие врач-психотерапевт Екатерина Белкина.

«Ал-Анон»: содружество созависимых

«Анонимные алкоголики» – это содружество людей, которые делятся друг с другом силами, опытом и надеждой, чтобы помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие членства – искреннее желание бросить пить. В нашей стране содружество появилось в Москве сорок лет назад, и первая группа – «Московский начинающий» – действует по сей день. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сегодня насчитывается более 90 групп «АА», непосредственно в Гатчинском округе – пять. Есть специализированные группы в лечебных учреждениях – в психиатрической больнице им. Кащенко и в Дружноселье.

Идея создания «Ал-Анон» появилась, когда некоторые анонимные алкоголики стали собираться вместе с родственниками, и на этих собраниях жены алкоголиков пришли к выводу, что им тоже необходимо выздороветь, и объединились в отдельное содружество. Теперь в семейной группе «Ал-Анон» – родственники алкоголиков, настроенные на борьбу с общей бедой. Члены содружества верят, что алкоголизм – это семейная болезнь и, если изменить отношение к заболеванию, можно поспособствовать выздоровлению зависимого. «Ал-Анон» помогает исповедуя программу «12 шагов», давая приют и утешение семьям и ободряя самих алкоголиков.

Оба содружества автономны, аполитичны, не принадлежат ни к одной из конфессий, не связаны ни с какими учреждениями и чужды коммерции, однако тесно взаимодействуют с системой здравоохранения и придерживаются традиционных семейных и морально-нравственных ценностей. Сообщества поддерживают муниципалитеты, соцзащита, православная церковь, правоохранительные органы.

В Ленинградской области функционирует восемь групп для созависимых, в Гатчине собрания проходят по воскресеньям в 18:30 в Просветительском центре Покровского собора, на Красной, 1-б. Членом «Ал-Анона» может стать любой, чью семейную жизнь отравил алкоголизм.

Программа работает, если пациент работает

На встрече в библиотеке выступил представитель анонимных алкоголиков по имени Сергей – теперь он социальный работник Петербургской психиатрической больницы, директор реабилитационных программ реабилитационного центра «Дом надежды на Горе». По его мнению, уникальная программа «12 шагов» – главный выход для людей, страдающих таким страшным заболеванием, как алкоголизм (а то, что это болезнь, было признано в 1953 году, когда Всемирная организация здравоохранения классифицировала алкоголизм как первичное, прогрессирующее, хроническое – то есть неизлечимое, и смертельное заболевание). Сам Сергей уже 27 лет в программе – после многолетнего пьянства, начавшегося в подростковом возрасте. Реабилитацию он проходил в этом самом «Доме надежды на Горе» и с 2005 года стал там работать – сначала консультантом, а теперь пятый год руководит реабилитационными программами для начинающих выздоравливать алкоголиков и членов их семей.

Как рассказал Сергей, в свое время этот реабилитационный центр был создан на средства благотворителя – тоже из числа анонимных алкоголиков:

- Задача центра – донести до пациентов информацию о том, что такое алкоголизм. Мы не ставим диагноз и не даем гарантий излечения: алкоголизм неизлечим. Его можно признать, принять определенные ограничения и научиться с этим жить. Мы помогаем человеку ответить на вопросы: «Что со мной? Действительно ли я болен, и как с этим быть?» Мы предлагаем пациенту приобретать те навыки, которые помогут оставаться трезвым. Стационарная программа рассчитана на 28 дней, большое внимание уделяется программе анонимных алкоголиков – что делать, чтобы не возвращаться в употребление.

«Дом надежды на Горе» работает уже 30 лет, и за эти годы помог сотням зависимых. Сегодня стабильное количество пациентов в центре – 15–17 человек в месяц. Как пояснил Сергей, реабилитация в «Доме надежды на Горе» – бесплатная, но в качестве вознаграждения от пациентов ждут активного участия в собственном выздоровлении: нужно быть заинтересованным, включенным, читать литературу, вести записи, а не занимать позицию пассивного слушателя. Программа центра и анонимных алкоголиков работает при одном условии: если человек работает в программе.

Созависимые усугубляют

Врач-психотерапевт Екатерина Белкина вкратце рассказала участникам встречи про такое явление, как созависимость. По словам доктора, созависимые – это любящие люди, которые своим поведением неосознанно подталкивают алкоголика… к усугублению злоупотребления.

Как понять, что вы созависимый?

- Созависимость – такое эмоциональное состояние, при котором один человек чрезмерно погружен в жизнь другого: в его поведение, эмоции, переживания. Проще говоря, созависимый живет не своей жизнью, а пытается жить жизнью другого человека, – пояснила Екатерина Александровна.

Существуют конкретные симптомы. Во-первых, гиперконтроль: вы всё время контролируете другого человека – взрослого и самостоятельного. Вы следите за тем, куда он ходит, с кем дружбу водит. Контролируете его финансы, не давая права распоряжаться деньгами. Второй момент – гиперопека. Вы ограждаете взрослого человека от всех последствий его пьянства: выгораживаете на работе, перед начальством, перед родственниками. Третье – это постоянное чувство вины: созависимый всё время угрызается, что недостаточно сделал для спасения своего алкоголика. И в конечном счете созависимый пребывает в постоянном напряжении, непрестанно гоняя одни и те же мысли: чем сейчас занят пациент – пьет или не пьет, а если пьет, то где и с кем, каким вернется вечером и т. д., и т. п.

Чем это грозит созависимому? Прежде всего – эмоциональным выгоранием, приводящим, по словам психотерапевта, к депрессии. Плюс – выгорание физическое, которое чревато истощением: человек начинает постоянно болеть независимо от возраста.

Что делать, чтоб самому не выгореть и алкоголику помочь? В первую очередь доктор советует вернуть зависимому ответственность за его собственную жизнь, поведение и заболевание и позволить ему столкнуться с неизбежными последствиями:

- Естественно, это сложно – безучастно смотреть, как близкий человек делает глупости, но тем не менее это единственное, чем мы можем помочь. Тогда у зависимого может появиться мотивация к выздоровлению. А может и не появиться, но шанс всё-таки возрастает.

Как помочь самому себе? Психотерапевт Екатерина Белкина рекомендует обращаться в группы поддержки, где можно найти товарищей по несчастью, поговорить, встретить понимание и сочувствие. Ну и, конечно, есть психотерапевт – он поможет разобраться в ваших переживаниях.

Подводя итог, Екатерина Александровна акцентировала внимание на том, что зависимость – это семейная болезнь: лечить нужно не отдельно взятого алкоголика, а вместе с близкими. Психотерапия же полезна на этапах, когда уже есть трезвость в течение года и можно обращаться к внутреннему миру пациента, к его душевному состоянию: что с ним происходит, какие невыносимые эмоции он испытывает, чтобы хвататься за бутылку? На консультациях у психотерапевта пациент учится с этим справляться.

Созависимые также могут обратиться за помощью и в наркологический кабинет Гатчинской КМБ, и к психиатру или психотерапевту, но, как заметила Екатерина Белкина, очень многие идут к врачу за волшебной таблеткой, а так не работает:

- Это такая же большая работа над своей созависимостью, как и у алкоголика над зависимостью. Потому что многие отчаявшиеся женщины – жены алкоголиков – не хотят жить своей жизнью, им сложно встречаться с собственными переживаниями, им легче пойти спасать другого человека, и это тоже длительный процесс, на который, к сожалению, не все готовы.

Наиболее действенным инструментом избавления от зависимости и созависимости психотерапевт считает именно сообщества анонимных алкоголиков и «Ал-Анон»:

- Обычно одно из условий прохождения психотерапии у меня – это посещение групп анонимных алкоголиков или созависимых, потому что чем чаще человек будет находиться в среде, где его понимают и поддерживают, тем лучше.

Трезвость по наследству не передаётся

На встрече с созависимыми участники гатчинского содружества анонимных алкоголиков рассказали свои истории: кто и как достиг дна, и каким образом оттуда выбрался. Конечно, не без помощи близких.

Михаил, например, погружался в алкоголизм мелкими шажками, пока не ушел в полуторагодичный запой. Потом организм сказал: «Стоп!», и Михаил встал на путь исправления. Путь оказался тернистым: процедуры детокса, реабилитационные центры, периоды трезвости и срывы, недельное пьянство, просветление, потом запой на месяц и так далее. Но Михаил начал работать по программе «12 шагов». Сначала филонил, потом после очередного раза твердо решил идти по шагам вместе со своим наставником из группы анонимных алкоголиков, так называемым «спонсором». Стал читать полезную литературу, посещать группу – и выкарабкался. Очень благодарен своей жене, без которой этот успех бы не состоялся.

- Я знаю, что я не выздоровею окончательно никогда. И моя жизнь – это непрерывная работа над собой, но у меня есть мощная поддержка со стороны семьи и ребят из группы анонимных алкоголиков, где я ощущаю полное доверие, абсолютное понимание и стопроцентное тепло, – признался Михаил.

А его супруга продолжает посещать лекции для созависимых. Михаил не пьет почти три года. Выздоровление продолжается.

Павел остается трезвым более 18 лет. Смысл клише «Трезвость – норма жизни» он ощутил на себе, когда осознал, что быть трезвым – это нормально, ненормально быть пьяным. Первые два брака развалились на почве его пьянства, третья супруга выбрала правильную линию поведения, и недавно они отметили серебряную свадьбу. Сегодня Павел признается, что искушение выпить даже при стрессах по мере трезвого образа жизни постепенно исчезает напрочь:

- Я знаю всё, что может сказать пьяный человек, и всё, о чем он может подумать. И мне это неинтересно. Я в том состоянии был – там ничего нет! Это не человеческое состояние. Я предпочитаю быть трезвомыслящим человеком.

После выступлений спикеров состоялся живой диалог с аудиторией, один из вопросов касался потомков алкоголиков – какую роль здесь играет наследственный фактор? Екатерина Белкина заметила, что генетическая предрасположенность к алкоголизму существует. Другое дело, в какую среду попадет ребенок и как его будут воспитывать. В любом случае доктор не советует предлагать детям попробовать – вдруг понравится?

Екатерина Дзюба