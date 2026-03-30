Агролята и цыплята

Зародыш идеи

Птицеводство – не профильное направление в Большеколпанской школе. Ее агротехкласс ориентирован на современные корма и животноводство. Но чтобы еще ближе познакомить детей с сельским хозяйством, было принято решение вырастить вместе с ними птенцов в инкубаторе.

Осенью, посещая практикумы, посвященные работе агротехнологических классов в Петербурге и Ленобласти, директор Большеколпанской школы Галина Ибадова и куратор агрокласса, учитель биологии Юлия Коваленко познакомились с учебными заведениями, при которых устроены полноценные фермы. И, естественно, загорелись той же идеей. Очевидно, что начать разводить коров, как АО «Гатчинское», предприятие-партнер Большеколпанской школы, довольно проблематично. А вот попробовать своими силами вывести цыплят – вполне реально.

Опорой эксперимента стал опыт коллег из Малого Карлино. Учителя и руководство Большеколпанской школы продумали, откуда взять яйца, инкубатор, брудер (прибор для обогрева птенцов). Выяснили, возможно ли провести подобный опыт без получения дополнительных разрешений от Роспотребнадзора. Собрали инкубатор, нашли домашние яйца и пригласили в класс агролят…

Закладка яиц

Закладка яиц в инкубатор происходила в присутствии директора, педагогов и старшеклассников. Дети и наставники подписали яйца и бережно поместили их в инкубатор 20 февраля. Было заложено 23 яйца. На протяжении всего времени развития эмбрионов (в среднем на это уходит 21–22 дня) в кабинете биологии за ними ухаживали Юлия Коваленко и ее «правая рука», учитель основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) Илона Легостаева. Важно было соблюдать правильную температуру, водный баланс, своевременно переворачивать яйца.

Чтобы подход к делу был профессиональным, еще до закладки яиц тематические занятия с агролятами провела ученица

10-го агротехкласса Вероника Даниленко. Она показала и объяснила дошколятам, как устроен эмбрион цыпленка, для чего нужна скорлупа. Ребята смогли рассмотреть содержимое яиц с помощью овоскопа.

Долгожданное чудо

13 марта, когда подошел 21-й день эксперимента, все ждали вылупления птенцов: просидели у яиц три часа, но те так и не зашевелились. Дети постоянно спрашивали про птенцов, а наставники переживали, что где-то допустили ошибку. Десятиклассники, наблюдавшие за ходом эксперимента, предположили, что одна из причин задержки цыплят в том, что первые сутки инкубатор не держал температуру. В поникшем настроении школа ушла на выходные; в субботу, 14 марта, в инкубаторе также никто не появился.

Чудо случилось 16 марта.

- Я пришла на работу, включила свет в кабинете и увидела, как из инкубатора на меня смотрят три пары глаз. В ту же секунду позвонила Илоне Романовне – попросила ее зайти в магазин за яйцом, чтобы отварить, накрошить и накормить им малышей, – вспоминает Юлия Коваленко.

Затем Илона Легостаева успела заснять рождение следующего цыпленка: «Процесс был неожиданно долгим, но очень трепетным».

Когда цыплята обсохли, окрепли, то стали потихоньку проявлять характер: кто больше пищал, а кто бродил по инкубатору с деловым видом и задирал остальных.

После первых суток в агрокласс пригласили дошколят. Прежде им объяснили, что с цыплятами нужно вести себя очень аккуратно, не брать в руки, чтобы не причинить вред. И они зашли в кабинет биологии «тише воды, ниже травы», чуть дыша.

– Сначала мы провели очередное занятие в агроклассе. У дошколят был живой интерес, они задавали очень много вопросов: какими рождаются цыплята, где они сейчас, что с ними будет потом. Я показала им фотографии новорожденных и окрепших птенцов – агрокласс просто «взорвался» возгласами умиления. Потом я включила фрагмент нашего ролика, где видно, как проклевывается цыпленок: мы пересматривали его целых четыре раза. После группами пошли в кабинет биологии. Ребята замирали, садились на корточки и просто в тишине смотрели на цыплят… Их как будто заворожило, – вспоминает Вероника Даниленко.

Надолго оставлять цыплят в школе, конечно, было нельзя. Для сохранения потомства нужны совершенно другие знания, поэтому вскоре после фотосессий и встречи с детьми птенцы отправились в надежные, профессиональные руки. Теперь за ними следит Ирина Витальевна Сюгияйнен – человек, который и поделился со школой домашними яйцами.

Итоги эксперимента

Всего в Большеколпанской школе появилось на свет девять цыплят. Агролята прочувствовали, что такое ответственность за новую жизнь, а общее дело укрепило школьный коллектив:

– Нашей целью было замотивировать детей на изучение биологии, дав им возможность своими руками вырастить жизнь. Но в итоге главнее всего стало чувство сопереживания, объединившее нас всех. Дети приняли на себя ответственность. Все спрашивали, чем и как можно помочь. В первые сутки жизни птенцов даже наши сторожа приходили за ними ухаживать ночью: следили за инфракрасной лампой, подливали воду, – рассказывает Юлия Валерьевна.

– Для развития школы эксперимент по созданию новой жизни имеет большое значение, – уверена директор школы Галина Ибадова. – Во-первых, это единение всех участников и преемственность поколений, которую мы стараемся сохранять между дошкольниками, младше- и старшеклассниками. Во-вторых, это профориентационная работа. Проекты, подобные этому, доказывают, что школа практикоориентирована. Понятно, что мы много обучаем теории, но важно понимать, как теория реализуется на практике – не только вне школы, но и внутри нее. Ну и, конечно, попробовать самим создать жизнь – это для любого человека был бы значимый, необычный опыт, оставляющий след в душе, а уж тем более для детей.

В планах у Большеколпанской школы – продолжение эксперимента. Школа думает над проектом, помочь в реализации которого может победа в грантовом конкурсе. Планируется построить птичник и расширить тем самым уже имеющуюся на территории школы экотропу. Инициативу, естественно, необходимо будет обсуждать с местным Комитетом образования и Роспотребнадзором, имея ввиду и предстоящую школе реновацию. Кроме того, поступило предложение повторить закладку яиц в рамках летней практики и наладить сотрудничество по выращиванию птенцов с местным населением. Дети, принявшие участие в эксперименте, сказали: «Мы хотим еще!»

Мария Ибадова