Стартовал VIII этап «Азбуки инвестора»

В регионе дан старт VIII этапу Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», посвященному теме «Азбука инвестора».

Для жителей 47-го региона это возможность бесплатно и понятным языком разобраться в мире инвестиций, чтобы сохранить и приумножить свои сбережения, защитить себя от мошенников и спланировать будущее — от покупки квартиры до обучения детей.

Эстафета стартовала 16 февраля и продлится до 22 апреля 2026 года.

Во всех муниципальных районах Ленинградской области уже проходят 2 457 просветительских событий. Они охватят более 1 миллиона человек в 1 350 населенных пунктах региона.

Организаторы адаптировали программу для разных возрастных групп: школьники познакомятся с основами финансовой грамотности и долгосрочного планирования, студенты углубят знания об инвестиционных инструментах и рисках, экономически активные жители на практических кейсах разберут современные продукты и способы планирования крупных целей, а для граждан старшего возраста предусмотрены консервативные стратегии сохранения сбережений и защита от мошенничества.

Чтобы присоединиться к эстафете, достаточно выбрать удобный формат: лекции, деловые игры, встречи с экспертами и онлайн-тестирования проходят во всех районах Ленинградской области. Узнать расписание ближайших событий и ознакомиться с обучающими материалами можно на портале «Моифинансы.рф» в разделе, посвященном эстафете: https://моифинансы.рф/estafeta/azbuka-investora/