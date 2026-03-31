Росгвардейцы определили лучших по профессии

В Управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области прошел второй региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».

В состязаниях, которые длились с 17 по 19 марта 2026 года, приняли участие более 50 сотрудников групп задержания, успешно прошедших предварительный отбор в районных подразделениях вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основная цель конкурса — совершенствование профессиональных и прикладных знаний, отработка навыков, необходимых для эффективного выполнения оперативно-служебных задач, а также умение действовать в экстремальных ситуациях.

Росгвардейцы соревновались в стрельбе из табельного оружия, физической, технической и медицинской подготовке, демонстрировали знание законодательных и нормативных правовых актов. Особое внимание уделялось практическим задачам: группы задержания отрабатывали прибытие по сигналу «тревога», осмотр охраняемого объекта с целью предотвращения хищения имущества, а также задержание условного вооруженного преступника. Участники действовали с соблюдением всех мер предосторожности, проводили досмотр, изымали спрятанное оружие и вызывали следственно-оперативную группу.

По итогам конкурса места в командном зачете распределились следующим образом:

1 место заняла команда отдела вневедомственной охраны по Калининскому району города Санкт-Петербурга в составе младшего сержанта полиции Мирослава Ф. и сержанта полиции Марии Х.

2 место заняла команда межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району города Санкт-Петербурга в составе сержанта полиции Геннадия М. и сержанта полиции Андрея Д.

3 место заняла команда отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району города Санкт-Петербурга в составе сержанта полиции Никиты П. и сержанта полиции Маджида Э.

Победители конкурса будут награждены за высокие оценки и качественную подготовку.

Фото пресс-службы ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г.СПб и ЛО"