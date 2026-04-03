Гатчина становится столицей безопасности

Гатчинская полиция подвела итоги оперативно-служебной деятельности за 2025 год. Как доложил на заседании совета депутатов Гатчинского округа начальник УМВД России «Гатчинское» полковник полиции Денис Шутов, в минувшем году была проведена большая и системная работа по обеспечению общественной безопасности, профилактике правонарушений, раскрытию преступлений и укреплению правопорядка на территории округа. Несмотря на то что не хватает почти трети личного состава, полиции удалось добиться снижения уровня преступности. Оперативная обстановка на обслуживаемой территории характеризовалась как стабильная и контролируемая, и благодаря принятым мерам Гатчинский округ по праву считается одним из самых безопасных в Ленинградской области.

В соответствии с возложенными задачами, существенный объем служебной деятельности личного состава в течение года был связан с охраной общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения целого ряда культурно-массовых и публичных мероприятий – как на территории округа, так и в Санкт-Петербурге. Всего личный состав гатчинской полиции обеспечивал порядок во время 563 массовых мероприятий, и нарушений допущено не было.

Электронные кассы – на руку ворам?

За 2025 год сотрудники гатчинского полицейского управления рассмотрели 50621 заявление и сообщение о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях, поступившие в дежурные части УМВД России. Рассмотрено 6973 обращения граждан.

За год в гатчинском УМВД было зарегистрировано 2296 преступлений – на 9,3 % меньше, чем в 2024-м. На 16,2 % сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений: 783 (-151). Общая раскрываемость преступлений составила 37 %, что в целом соответствует среднеобластным показателям.

Гатчинской полиции удалось на четверть сократить количество преступлений против личности – до 152, в том числе убийств, изнасилований, умышленного причинения тяжкого и прочего вреда здоровью, угроз убийством.

Отмечается небольшое снижение числа криминальных деяний против собственности – 1359 за год (-12). Сократилось число грабежей, вымогательств, умышленного уничтожения чужого имущества, краж автотранспорта и даже мошенничеств – на 9 %.

Однако основной массив преступлений, как и прежде, составляют посягательства на чужое имущество – каждое третье зарегистрированное преступление. Всего на территории Гатчинского округа в прошлом году было совершено 785 краж, причем 257 из них – это кражи из магазинов. По мнению Дениса Шутова, рост хищений товаров вызван в том числе введением электронных касс, из-за чего сократилось количество кассиров и контролеров в магазинах. Также за 2025 год в округе совершено 48 квартирных краж и 153 кражи с проникновением в частные дома.

Борьба с киберпреступностью

Второе по распространенности место в общей структуре преступности занимают мошенничества, которые формируют пятую часть всех зарегистрированных преступлений. За год в Гатчинском округе зарегистрировано 495 мошенничеств – на 49 меньше, чем в 2024-м.

Внимание полиции приковано к проблеме дистанционного мошенничества. С использованием телекоммуникаций совершено 95 % всех зарегистрированных фактов мошенничества – 469. Это говорит о том, что данный вид преступлений окончательно перешел из категории общеуголовных в категорию киберпреступлений.

- К сожалению, это настоящий бич нашего времени, – подчеркнул Денис Шутов. – Несмотря на многочисленные предупреждения полиции, банков, органов местного самоуправления, информацию в СМИ, в том числе федерального уровня, граждане продолжают попадаться на уловки телефонных аферистов. Раскрывать такие преступления крайне сложно, часто преступники находятся за пределами региона и даже страны. Сегодня основной упор делается на профилактику: сотрудники полиции проводят поквартирный обход, встречаются с трудовыми коллективами, распространяют памятки.

295 кг наркотиков

По-прежнему существенную угрозу общественной безопасности и здоровью населения, особенно молодежи, представляет незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Профилактические мероприятия, проведенные полицией, достигли некоторых результатов: уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений, связанных с наркоторговлей – 161 за год (-110), раскрыто – 153. Всего за наркопреступления к уголовной ответственности привлечено 35 человек. Из незаконного оборота изъято почти 295 кг наркотических веществ – в два раза больше, чем в 2024 году.

Незаконная миграция

Еще одно важное направление оперативно-служебной деятельности, имеющее большое значение для обеспечения общественной безопасности и правопорядка, это противодействие незаконной миграции. В течение года сотрудники полиции занимались выявлением и пресечением фактов незаконной миграции, а также профилактикой правонарушений в данной сфере.

За 2025 год было выявлено 1647 административных правонарушений в сфере миграционного контроля, наложено штрафов на сумму более 11 млн рублей. В Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области помещено 272 иностранных гражданина, самостоятельный контролируемый выезд оформлен 90 иностранцам. Принято 1280 решений о неразрешении въезда в Россию и 155 – о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

По результатам мониторинга информационно-справочных учетов МВД России за 2025 год на территории Гатчинского округа выявлено 574 адреса массовой постановки иностранных граждан на миграционный учет. Снято с миграционного учета по фиктивной регистрации 3675 иностранцев, по факту незаконной миграции возбуждено 322 уголовных дела. К уголовной ответственности привлечено 139 лиц. По словам начальника Гатчинского УМВД, «резиновые квартиры» в основном содержат лица с низкой социальной ответственностью, зависимые, которые за небольшое вознаграждение предоставляют мигрантам услугу регистрации. В прошлом году было выявлено две преступных группы, которые занимались организацией этого «бизнеса».

При этом число преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан, сократилось вполовину и составило 13 за год; самими иностранцами совершено на треть меньше преступлений, чем в 2024 году – 29.

«Улица», «Мигрант», «Курьер»

За 2025 год подразделениями УМВД проведен комплекс мероприятий по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений в экономической сфере. Всего было зарегистрировано 91 преступление данной категории, из них в сфере коррупции – 38. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявлено 24 экономических преступления, 17 – в сфере коррупции, 13 фактов взяточничества, хищений бюджетных средств и преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса не выявлялось.

Несмотря на увеличение количества преступлений, совершенных в общественных местах – 546 (+19,7 %), количество тяжких и особо тяжких преступлений удалось снизить на 8,6 % (32 проявления). Практически каждое четвертое преступление было совершено в публичном пространстве. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах, составляет 31,5 %, всего раскрыто 171 преступление.

На улице совершено 277 преступлений, тяжких и особо тяжких – 20, раскрыто 113 преступлений, т. е. более 40 %.

Всего на территории района силами полиции было проведено 14 оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в общественных местах: «Улица», «Мигрант», «Курьер», «Росал» и другие. Число преступных посягательств, совершенных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств сократилось вполовину – до трех.

Итогом реализации комплекса профилактических мер стало снижение на 18,2 % количества преступлений, совершенных в состоянии как алкогольного, так и наркотического опьянения – 162 (-36). На бытовой почве было совершено пять тяжких и особо тяжких преступлений.

Немаловажный фактор, влияющий на уровень профилактической работы по бытовым правонарушениям, – постановка на профилактической учет лиц, допустивших правонарушения в семейно-бытовой сфере. За 2025 год на учет поставлено девять человек.

Зафиксировано снижение на 16,2 % количества преступлений, совершенных ранее судимыми – 197 (-38). Под административным надзором находится 103 человека, которые совершили шесть преступлений.

Отдельного внимания сегодня требует подростковая преступность. В 2025 году на территории района зарегистрирован рост на 42 % количества преступлений, совершенных подростками или при их участии, – 17 преступлений, из них два тяжких. В совершении преступных деяний приняли участие 18 подростков и 17 из них – жители Гатчинского округа.

В отношении несовершеннолетних совершено 111 преступлений за год.

170 тысяч литров алкоголя и ДТП

За год сотрудниками гатчинской полиции составлено 5248 протоколов об административных правонарушениях. В течение года проводилась работа по декриминализации рынка алкогольной продукции, было составлено 29 протоколов. Изъято 170 тысяч литров алкогольной продукции. Наложено штрафов на общую сумму 7,5 млн рублей, из них взыскано 71,8 %.

Неотъемлемой частью обеспечения общественной безопасности на территории района является организация безопасности дорожного движения.

За 2025 год на территории Гатчинского округа зарегистрировано 3255 (+3,5 %) дорожно-транспортных происшествий. Из них 202 ДТП – с пострадавшими, в которых 30 (-28,6 %) человек погибло и 229 (-8,0 %) получили травмы. Практически все ДТП (95 %), в которых пострадали люди, произошли из-за несоблюдения правил. Для стабилизации ситуации на дорогах сотрудниками ГАИ проведено 56 профилактических мероприятий: «Пешеход. Пешеходный переход», «Такси», «Автобус», «Нетрезвый водитель» и другие. Сотрудниками Госавтоинспекции наложено административных штрафов на сумму 46 млн рублей, взыскано 78,8 %.

Кадровый голод

Самой злободневной в Гатчинском УМВД остается проблема кадров. Рост некомплекта аттестованных сотрудников достиг уровня 30,7 %, а в отдельных службах не хватает половины личного состава. Острая нехватка людей – в ИВС, в дежурной части, в отделе участковых, в патрульно-постовой службе. Однако, несмотря на объективные сложности, связанные с кадровым дефицитом и высокой нагрузкой на личный состав, работа Гатчинского УМВД в 2025 году в целом признана удовлетворительной. В текущем году стоит задача не просто удержать достигнутые позиции, а системно решать накопившиеся проблемы – прежде всего через оптимизацию ресурсов и повышение эффективности каждого сотрудника.

- Мы готовы к решению поставленных задач, эффективности этой работы будет способствовать консолидация усилий полиции с органами местного самоуправления и депутатским корпусом, – отметил Денис Шутов.

Екатерина Дзюба