Ленинградская и Брестская области наметили новые направления для сотрудничества

«Предложил проработать проект производства у нас белорусских красок для дорожной разметки, рассмотреть перспективы санаторно-курортного лечения ветеранов СВО в санаториях Беларуси, а также особо обсудили наши двусторонние связи в сельском хозяйстве — обмен опытом в племенном животноводстве, производстве яиц, импортозамещении ветеринарных препаратов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Также губернатор пригласил коллег продолжить обсуждение на ПМЭФ и Балтийском региональном экономическом форуме и подписать соглашение о сотрудничестве. А молодёжь — на форумы «Александра Невского» и «Ладога».

Председатель Брестского облисполкома Пётр Пархомчик отметил устойчивый рост товарооборота между регионами и пригласил делегации Ленинградской области в новый молодежный патриотический центр в Бресте.

У белорусской делегации — насыщенная деловая программа в Ленинградской области: посещение индустриального парка «IP Разметелево», подписание соглашения между парком и свободной экономической зоной «Брест», участие в бирже контактов в торгово-промышленной палате Ленинградской области, знакомство с производством речных судов с электродвигателем «Эмпериум», возложение цветов к мемориалам в Зайцево и на «Невском пятачке».