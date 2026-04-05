Александр Дрозденко проведет прямую линию
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в понедельник, 6 апреля, в 16:00 ответит на вопросы жителей региона в формате прямой телефонной линии.
Глава 47-го региона напомнил, что общение с гражданами в таком формате становится доброй традицией и проходит в первый и третий понедельник каждого месяца.
6 апреля состоится прямая телефонная линия губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в прямом эфире телеканала ЛенТВ24 https://lentv24.ru/timetable.
В течение часа, с 16.00 до 17.00, Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей, заданные по телефонам:
- 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный),
- +7(81361)315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи).
По видеоконференцсвязи к трансляции будут подключены главы администраций муниципальных образований области.
