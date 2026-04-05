Александр Дрозденко проведет прямую линию

Глава 47-го региона напомнил, что общение с гражданами в таком формате становится доброй традицией и проходит в первый и третий понедельник каждого месяца.

6 апреля состоится прямая телефонная линия губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в прямом эфире телеканала ЛенТВ24 https://lentv24.ru/timetable​ .

В течение часа, с 16.00 до 17.00, Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей, заданные по телефонам:

006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный),

+7(81361)315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи).

По видеоконференцсвязи к трансляции будут подключены главы администраций муниципальных образований области.