Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Александр Дрозденко проведет прямую линию

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в понедельник, 6 апреля, в 16:00 ответит на вопросы жителей региона в формате прямой телефонной линии.

Рубрики:  Общество

Глава 47-го региона напомнил, что общение с гражданами в таком формате становится доброй традицией и проходит в первый и третий понедельник каждого месяца.

6 апреля состоится прямая телефонная линия губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в прямом эфире телеканала ЛенТВ24 https://lentv24.ru/timetable​

В течение часа, с 16.00 до 17.00, Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей, заданные по телефонам: 

  • 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный),
  •  +7(81361)315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи). 

По видеоконференцсвязи к трансляции будут подключены главы администраций муниципальных образований области.

 