Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
06.04.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Терволово.
06.04.2026 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево (частично).
06.04.2026 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
д. Рябизи.
06.04.2026 с 09:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет(частично),
Промзона, АЗС,
д. Малое Замостье,
д. Сабры.
06.04.2026 с 09:00 до 17:00
Дружногорское ТУ:
д. Лампово.
