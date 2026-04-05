Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

06.04.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Терволово.

 

06.04.2026 с 10:00 до 17:00  

Сяськелевское ТУ:

д. Сяськелево (частично).

 

06.04.2026 с 10:00 до 18:00   

Войсковицкое ТУ:

д. Рябизи.

 

06.04.2026 с 09:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет(частично),

Промзона, АЗС,

д. Малое Замостье,

д. Сабры.

 

    06.04.2026 с 09:00 до 17:00

    Дружногорское ТУ:

    д. Лампово.