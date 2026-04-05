День беременных в Гатчине

Встреча была организована в формате Дня открытых дверей. Собралось более 200 человек: в голубом - те, кто ждет мальчика, в розовом - те, кто ждет девочку.

Почетными гостями встречи стали председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков и председатель комитета ЗАГС региона Ольга Куликова.

- Снова пришлось доставлять стулья, чтобы всем хватило места. Снова счастливые глаза будущих родителей и море вопросов, на которые мы всегда рады ответить, - поделились в перинатальном центре.

День беременных - достаточно молодой праздник. Он зародился в 2022 году при поддержке проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». С 2023 года праздник стал всероссийским. Поскольку беременность длится 9 месяцев, праздник отмечается 2 раза в год: 7 апреля и 7 октября - чтобы все женщины во время беременности могли отпраздновать такой важный для них день.

Сегодня будущие мамочки в перинатальном центре узнали не только полезную и важную для себя информацию. Для них были подготовлены приятные сюрпризы - в их честь играл саксофонист, им дарили подарки и фотографировали.

А если остались вопросы, то во вторник, 7 апреля, непосредственно в День беременных, перинатальный центр организует праздник в Консультативно-диагностическом отделении (КДО). Гостей ждут познавательная лекция, розыгрыш призов и мастер-класс. Сбор в 12.00 на 2 этаже в холле КДО. Предварительная регистрация не требуется

Фото пресс-службы Ленинградского областного перинатального центра