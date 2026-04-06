Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
07.04.2026 с 08:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский:
ул. С. Никифорова д.26-44, 32 А;
07.04.2026 с 09:00 до 16:00
Таицкое ТУ:
п. Тайцы:
ул. Шоссейная д. 1-36;
ул. Круговая д.1-37
07.04.2026 с 09:00 до 17:00
Дружногорское ТУ:
д. Лампово.
07.04.2026 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево,
д. Большое Верево,
тер. СНТ «Зайцево».
07.04.2026 с 10:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (промзона).
07.04.2026 с 08:00 до 20:00
Кобринское ТУ:
д. Пижма, кладбище.
