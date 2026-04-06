Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

07.04.2026 с 08:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский:      

ул. С. Никифорова д.26-44, 32 А;             

 

07.04.2026 с 09:00 до 16:00

Таицкое ТУ:

п. Тайцы:   

ул. Шоссейная д. 1-36; 

ул. Круговая д.1-37  

 

07.04.2026 с 09:00 до 17:00

Дружногорское ТУ:

д. Лампово.

 

07.04.2026 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево, 

д. Большое Верево, 

тер. СНТ «Зайцево». 

 

07.04.2026 с 10:00 до 17:00  

Новосветское ТУ: 

п. Новый Свет (промзона).

 

07.04.2026 с 08:00 до 20:00 

Кобринское ТУ: 

д. Пижма, кладбище.   