Работники культуры принимают поздравления

С Днем работника культуры гостей праздника поздравили глава Гатчинского округа Виталий Филоненко и заместитель главы администрации Гатчинского округа по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия, председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова.

- Культура – это наши обычаи и традиции, уважение к нашей истории и семейным ценностям, уважение к старшим и забота о тех, кто нуждается в поддержке. Хочу поблагодарить всех работников культуры за сохранение ценностей, свойственным нашему многонациональному российскому народу. Особая благодарность ветеранам, которые в 1990-е годы отстояли нашу культуру, сохранили всё лучшее для детей и внуков. Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю новых творческих успехов, - обратился к гостям праздника Виталий Филоненко.

Минувший год выдался непростым для учреждений культуры Гатчинского округа. Как отметила Мария Титова, это был год реформ, и все учреждения стали подведомственны комитету по культуре и туризму. Год заставил не только проявить максимум профессионализма, но и показал высокие результаты. Учреждения стали активнее участвовать в федеральных конкурсах и добиваться успеха.

- Хочу выразить слова искренней благодарности тем, кто работал до нас и сохранил сеть учреждений культуры. На сегодняшний день в Гатчинском округе самая большаяв Ленинградской области сеть муниципальных учреждений культуры, которая состоит из 33 юридических лиц и 93 объектов. В нашей отрасли трудится 1288 человек. Спасибо за то, что, сохраняя наши традиции, вы не останавливайтесь в развитии, привносите новое, получаете заслуженно высокие оценки на федеральном уровне. Спасибо вам за плодотворную профессиональную работу, - поздравила коллег Мария Леонидовна.

Ведущий праздник Вячеслав Клюев отметил, что формула успеха работников культуры - жить работой, дышать творчеством, отдыхать задумками. Быть в центре самых интересных, увлекательных дел и ярких событий.

Стало доброй традицией в профессиональный праздник вручать награды тем, кто верно служит культуре, щедро отдавая свой талант и мастерство людям.

Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм награждена специалист по закупкам Гатчинского городского Дома культуры Наталия Паршина.

Благодарность главы Гатчинского округа объявлена художественному руководителю Гатчинского городского Дома культуры Евгении Ольковой, художественному руководителю Сяськелевского КДЦ (структурное подразделение – Дом культуры п. Елизаветино) Татьяне Девяткиной и звукорежиссеру «Фестивального центра «Лидер» Евгению Иванову.

Благодарности главы администрации Гатчинского округа удостоены библиотекарь ЦБС города Гатчины Ольга Абрамова, артисты драмы Гатчинского ТЮЗа Елизавета Ковалева и Наталья Корух, заведующая отделом ЦТЮ Кристина Меретова, художник-декоратор Сяськелевского КДЦ (структурное подразделение – Дом культуры п. Войсковицы) Елена Сорокина, заместитель директора Таицкого КДЦ (структурное подразделение – Веревский ДК) Елена Мещерякова.

Грамотами и благодарностями комитета по культуре и туризму администрации Гатчинского округ награждены специалисты по жанрам творчества Большеколпанского КДЦ Ярослав Согласов, Батовского КДЦ Екатерина Малышева, Дружногорского КДЦ Елизавета Егорова; руководитель студии Таицкого КДЦ Ирина Володина, руководитель самодеятельного коллектива искусства Пудостьского культурного комплекса Анастасия Живайкина, руководитель кружка циркового искусства Вырицкого КДЦ Даниил Аллес, руководитель студии «Фестивального центра «Лидер» Ольга Колесник, художественный руководитель Центра культуры, досуга и творчества города Коммунара Дарья Морозова.

В этот день на сцене слова благодарности звучали и в адрес тех, кто помогает работникам культуры в проведении мероприятий и в ежедневной работе - сотрудникам МВД, МЧС, медицины, СМИ и других сфер.

Подарок тем, кто верно служит культуре, щедро отдавая свой талант и мастерство людям, был творческий – спектакль театра «На Литейном».

Елена Суралёва

Фото пресс-служба администрации Гатчинского округа