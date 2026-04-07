«Молодые таланты» получили награды

Проект «Молодые таланты» является одним из пяти крупных проектов, реализуемых Научно-образовательным центром в рамках научно-просветительской деятельности НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ для детей от 5 до 18 лет. Созданная более 30 лет назад сотрудником института, заслуженным экологом России Стеллой Марковной Мирошкиной программа «Школьная экологическая инициатива» живет и развивается.

Помимо творческих конкурсов сейчас программа включает в себя и серьезные научные конкурсы для ребят, такие как конкурс научно-исследовательских проектов в области экологии на премию им. С.М. Мирошкиной, конкурс видеопроектов экологической направленности, летний научный практикум для старшеклассников «ЭКО».

В этом году в центре внимания несколько юбилейных дат: 55 лет институту ПИЯФ и 25 лет Научно-образовательному центру.

В числе почетных гостей итоговой конференции – представители института, учреждений образования, общественных организаций, депутаты и партнеры проекта. Открыли конференцию помощник директора института Игорь Баранов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и начальник сектора дошкольного образования комитета образования Гатчинского округа Марина Косткина. Вела конференцию начальник Научно-образовательного центра Татьяна Быкова.

Итоги программы «Школьная экологическая инициатива – 2025» впечатляют. Общее количество участников программы – конкурсов, активностей, экологических акций – составляет 2675 человек. В рамках программы был сделан доклад об организации экологического просвещения детей и молодежи на VI Международной конференции «Перспективы экологического развития стран СНГ». Организованы две выставки работ победителей конкурса, которые посетило 618 человек, а также проведен летний экологический практикум для 20 школьников. Учениками 8-11 классов создано 15 научно-исследовательских проектов по экологии.

Участниками тематических конкурсов стали 1875 человек. представлявших 56 организаций из семи регионов нашей страны. Десятки школьников были награждены дипломами участников «Эко-шоу» проекта «Молодые таланты – 2025» Межрегиональной программы «Школьная экологическая инициатива» за подписью ученого секретаря НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Сергея Воробьева.

- Ваши работы поразили нас своей оригинальностью и глубиной знаний. Каждый из вас внес свой уникальный вклад в многочисленные конкурсы, проводимые институтом, и мы искренне гордимся вашими достижениями, – обратился к участникам проекта «Молодые таланты» Сергей Воробьев. – Желаем вам не останавливаться на достигнутом, продолжать развиваться и покорять новые высоты. Пусть этот успех станет лишь началом вашего пути к научному познанию, а впереди будут новые победы и свершения, в том числе и в наших будущих конкурсах, тем более 2026 год – юбилейный год для института.

Торжественная церемония награждения проходила под несмолкаемые аплодисменты. В числе победителей и лауреатов – 375 человек. Наград были удостоены победители конкурса видеороликов, художественного конкурса, литературного конкурса и конкурса «Лидер программы».

Победителями конкурса «Лидер программы» стали:

- в номинации «Школа» – лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

- в номинации «Детский сад» – детский сад № 1 и детский сад № 23 города Гатчины;

- в номинации «Организация дополнительного образования и культуры» – Войсковицкая детская школа искусств;

- в номинации «Участник» – София Опря, лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

- в номинации «Наставник» – Анна Соломоновна Обуховская, лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга.

«Эко-шоу» украсили яркие выступления. «Как я вырастила пальму», «Лягушачий хор», «Вальс бабочек», «Чистая вода – это жизнь!» – детские танцевальные композиции показали окружающий мир во всём многообразии. Всего на сцене было представлено 20 творческих номеров. На сцене танцевали, пели и читали экологические стихи более 150 ребят из детских садов и школ Гатчинского округа и Санкт-Петербурга.

Татьяна Можаева