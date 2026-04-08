Семейные МФЦ Ленобласти расширяют поддержку беременных и молодых мам
Повышение охвата беременных женщин услугами Семейных МФЦ, новые социальные инициативы по поддержке молодых мам и внедрение подтверждения социальных льгот через мессенджер «Max»: во Всероссийский день беременных на выездном совещании областного комитета по социальной защите населения с подведомственными соцучреждениями в фокусе внимания — вопросы совершенствования работы Семейных МФЦ Ленинградской области.
«Мы последовательно расширяем возможности Семейных МФЦ Ленинградской области, чтобы каждая семья могла получить поддержку в удобном формате на каждом этапе — от планирования деторождения до помощи в присмотре за ребенком после его рождения. Каждый такой областной центр уже стал точкой притяжения для семей с детьми, куда можно прийти за комплексной поддержкой, живым общением и помощью в решении конкретных жизненных задач», — отметила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева на совещании в Семейном МФЦ в Отрадном.
Сегодня во всех семейных МФЦ проходят тематические мероприятия для беременных женщин с интерактивными программами, знакомством с работой и услугами центров, а также мерами поддержки семей с детьми.
В Ленинградской области открыто пять семейных многофункциональных центров — в Выборге, Гатчине, Отрадном, Сланцах и Тихвине. В них по принципу «одного окна» оказывают широкий спектр социальных услуг и комплексную поддержку семьям, в том числе тем, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для семей доступны услуги юриста, психолога, логопеда, социального работника, педагога дополнительного образования и «семейной диспетчерской». Также специалисты центра помогут воспользоваться пунктом проката детского инвентаря.