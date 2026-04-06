Ленобласть запустила интерактивную карту субботников

В Ленобласти заработала интерактивная карта субботников https://fpd.lenobl.ru/app/8/layers — здесь можно познакомиться с запланированными местами уборки и предложить свои адреса. Поручение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко выполнил региональный комитет по ЖКХ.

«Областной месячник по благоустройству в этом году пройдет 13 апреля — 8 мая. Уже запланировано провести 2797 субботников во всех поселениях, но их точно будет больше: с сегодняшнего дня жители Ленобласти могут предложить свои адреса на интерактивной карте, а местные администрации помогут им с инвентарем. По традиции проведем и экологические субботники на общественных пространствах, во дворах, и патриотические накануне Дня Победы — на мемориалах, памятниках, братских захоронениях», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев на еженедельном совещании в правительстве.

На субботниках предстоит убрать мусор, накопившийся за зиму, провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, подготовить к летнему сезону малые архитектурные формы — скамейки, урны, детские игровые комплексы. Особое внимание предстоит уделить объектам, благоустроенным по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Самая масштабная уборка запланирована на 25 апреля: именно в этот день по всей стране пройдет Всероссийский субботник.