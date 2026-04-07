Гатчина. Молодежь. Жириновский

С членами молодежных организаций и специалистами, работающими с молодежью, встретились представители регионального отделения партии ЛДПР. Молодежные активисты познакомились не только с ярким политиком Жириновским, но и с человеком, посвятившим жизнь строительству великой России.

Лекцию о личностных качествах Владимира Вольфовича, задачах ЛДПР и работе партии в «повседневной жизни» прочитал координатор Ленинградского регионального отделения ЛДПР Вячеслав Дюбков. Его доклад охватил все этапы жизни Жириновского - от детства и студенчества до политической борьбы в бурные 90-е и последующие годы.

Юбилей Владимира Вольфовича - это возможность рассказать о человеке, который стал основоположником многопартийности в России, внес значительный вклад в развитие российской государственности, создал ЛДПР, первую оппозиционную партию некоммунистического направления, и был настоящим защитником русского народа, помогая многим по всей стране.

Повествование шло от общего к конкретному, на примере решения злободневных вопросов, продвижения новых инициатив и партийных законопроектов.

В ходе общения были записаны предложения и просьбы гатчинцев. В частности, остановить «болезнь леса» в Гатчинском округе. Люди жаловались, что за лесными массивами не ухаживают, деревья болеют, гниют и заражают всю округу.

Завершая встречу, Вячеслав Дюбков обратился к специалистам по работе с молодежью с призывом чаще приводить примеры, как человек создает себя сам и достигает больших высот. Таких вдохновляющих примеров в нашей стране много, молодежь должна о них знать.

Напомним, 6 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В рамках юбилейной программы по всей России запланированы масштабные общественно-политические, культурные и образовательные мероприятия.

Татьяна Можаева