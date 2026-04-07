В Ленобласти отмечается День беременных

«Сегодня, в День беременных, есть повод сказать главное: мы вас видим. И мы рядом. Как отец знаю — беременность — это испытание и марафон легкой тревоги. Очередь в консультацию, сумка в роддом, планирование бюджета, выбор имени. Наш долг — не оставлять будущих мам наедине с этими тревогами», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что в Ленинградской области действует надежная региональная «подушка безопасности» для будущих мам — система заботы, которая начинается ещё до рождения ребенка.

Единовременные выплаты для беременных женщин:

100 тыс. рублей — беременным студенткам организаций среднего профессионального образования и вузов, обучающимся по очной либо очно-заочной форме;

15 тыс. рублей — на товары для беременных с помощью электронного сертификата;

до 10 тыс. рублей — на транспортные расходы для родивших в медицинской организации, расположенной в регионе на расстоянии не менее 30 км от места жительства.

Меры поддержки при рождении ребенка (при обязательной регистрации малыша в Ленобласти):

единовременное пособие — до 66 339 рублей;

региональный материнский капитал — до 175 тыс. рублей;

единовременная выплата студенческим семьям до 25 лет — 300 тыс. рублей;

единовременная выплата молодым семьям в возрасте до 35 лет при рождении третьего и каждого последующего ребенка — 300 тыс. рублей;

прокат детского инвентаря для детей до 2 лет.

Кроме того, все будущие мамы могут рассчитывать на бесплатную психологическую помощь, а также на сопровождение персональным консультантом Центра социальной защиты населения.