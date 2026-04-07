Пожарным и спасателям — выплаты от Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить документы на выплаты всем сотрудникам пожарных служб — региональным и федеральным, — кто участвует в тушении пожаров и ликвидации последствий атак БПЛА. Премия составит 10 тысяч рублей каждому.
Также область страхует всех участников работ на 2 млн рублей и введет выплаты за травмы и ранения — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
«Люди рискуют жизнью и здоровьем. Задача региона — обеспечить реальную защиту и поддержку», — подчеркнул Александр Дрозденко.
