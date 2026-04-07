Ленобласть создаст единую службу по борьбе с борщевиком

Соответствующее поручение дал губернатор Александр Дрозденко сегодня на совещании в правительстве региона.



«Нам нужна единая система управления этим процессом, чтобы контролировать все этапы: организацию проведения конкурсов, контроль за проведением обработки, увеличение штрафов и налогов. Должен быть создан понятный цифровой сервис для того, чтобы любой гражданин мог прислать фото, где борщевик произрастает, с его привязкой к месту. Иначе это работать не будет», – подчеркнул Александр Дрозденко.



Также глава региона поручил активизировать межведомственное взаимодействие муниципалитетов, лесных и дорожных служб, увеличить штрафы для физических и юридических лиц, на чьих землях растет борщевик, и повысить ставку налога на неиспользуемые земли, зарастающие борщевиком.



По словам вице-губернатора Ленинградской области по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Олега Малащенко, в планах на 2026 год — обработать от борщевика 6,46 тыс. гектаров в 120 поселениях. В этом году дополнительно выделено 6,1 млн рублей из областного бюджета, а общий объём финансирования на эти работы составит 49,5 млн рублей.