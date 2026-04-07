«Высший пилотаж» - победитель турнира по бадминтону

В турнире приняли участие восемь команд школьных спортивных клубов (ШСК) Гатчинского округа – представители Гатчинский школ № 2, 8, 9, «Высший пилотаж», Коммунарской школы № 1, а также Таицкой, Пламенской и Рождественской школ.

Участников турнира приветствовали депутат областного парламента Александр Русских, координатор Лиги школьного спорта Гатчинского муниципального округа Максим Бондарь и главный судья соревнований, мастер спорта по бадминтону Екатерина Викулова.

Более 60 школьников 5–6 классов активно демонстрировали свои навыки владения ракеткой и работу в команде. Юные бадминтонисты боролись за право представлять свой школьный спортивный клуб на следующем этапе соревнований - областном фестивале, которой пройдет 10 апреля в ФОК «Арена».

По итогам турнира первое место завоевала команда Центра образования «Высший пилотаж». На втором месте - ШСК «Аэродром» Гатчинской школы № 2. На третьем месте - ШСК «Сокол» Гатчинской школы № 8 «Центр образования».

Команда ШСК «Высший пилотаж» будет представлять Гатчинский округ на региональном уровне. Тренируются ребята у Евгения Сергеевича Михайлова.