Всероссийская акция «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2026 году проходит в 10 раз.

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Данная акция реализовывается, чтобы родители смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Как это происходит? В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Участники акции сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время (не более 1 часа), но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.

Что сдают? В 2026 году родители смогут проверить свои знания по русскому языку. Это один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ.

Как родителям принять участие в акции? Необходимо обратиться в администрацию Вашего образовательного учреждения для формирования заявки на участие во Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в Гатчинском муниципальном округе в срок до 10 апреля 2026 года.