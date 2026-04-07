В Ленобласти задумались об обязательном лицензировании приютов для животных

По закону приюты для животных бывают государственными, муниципальными и частными. Последние вправе открывать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Действующее законодательство не предусматривает обязательную регистрацию приютов для животных без владельцев, в связи с чем существует множество неофициальных приютов, которые не соблюдают установленные законом нормы и не зарегистрированы в налоговых органах.

Чаще всего такие заведения организуют прямо на своих земельных участках - под видом индивидуального жилого строительства, садоводства или огородничества. При этом владельцы нередко нарушают правила обращения с биологическими отходами, а также мешают соседям - например, постоянным лаем и шумом. Ответственность за организацию неофициального приюта законом не предусмотрена. Поэтому, когда жители жалуются в суд на шум или антисанитарию, их иски, как правило, не удовлетворяют. Формально - нет нарушения, потому что нет регулирования.

В этой связи депутаты просят федеральных коллег внести изменения в федеральное законодательство и включить деятельность по содержанию животных без владельцев в приютах в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию. Полномочиями по лицензированию деятельности, по замыслу парламентариев, нужно наделить исполнительные органы власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в области обращения с животными.

Нововведение позволит навести порядок в этой сфере: заставить частные приюты работать прозрачно, соблюдать санитарные нормы, не нарушать покой граждан. А главное - у жителей наконец появится реальный механизм защиты своих прав на благоприятную и безопасную среду проживания.

Постоянная комиссия рекомендовала Законодательному собранию принять проект обращения на ближайшем пленарном заседании.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области