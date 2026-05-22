«Территория силы и семьи»: в 47-м регионе бесплатно покажут сокровища природы Ленобласти

Инициатива направлена психологическую разгрузку, укрепление семейных ценностей и приобщение жителей к богатому природному и культурному наследию родного края. Проект реализуется при поддержке Главного управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инициатором проекта выступает комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Организатор – СМИ «Гид по вузам». Ряд эколого-просветительских мероприятий проводится в рамках Года Команды Созидания Ленинградской области.

Всего в рамках проекта запланировано проведение 13 экскурсионных выездов, которые продлятся в течение летнего периода. Организаторы делают акцент на доступности и максимальном комфорте для участников. В состав каждой экскурсии входит профессиональный гид, которой расскажет об экосистемах региона и знаковых территорий, расположенных в Ленинградской области. Участникам предоставляется полностью бесплатный трансфер, а длительность каждого выезда составляет не менее двух часов.

«Наша задача – создать условия, при которых люди, нуждающиеся в особой заботе государства и общества, смогут отвлечься от повседневных забот, восстановить душевные силы и провести время с близкими в атмосфере спокойствия и красоты природы» – отмечают организаторы.

Участие в программе полностью бесплатное, количество мест в одной экскурсионной группе – не более 50 человек. В целях обеспечения безопасности запись участников ведется через сотрудников оргкомитета.

В 2026 году запланирован ряд интеллектуальных соревнований для жителей Ленинградской области. Ознакомиться с мероприятиями и заполнить регистрационную форму можно на сайте: https://ecologylo.ru/