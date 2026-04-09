«А у книжек — именины!»

Неделя детской книги — это праздник для всех, кто любит читать, праздник писателей, работников библиотек, издателей и иллюстраторов детских книжек. В эти дни встречаются любознательные дети и взрослые, случаются веселые книжные приключения и новые литературные открытия.

История Недели детской книги началась в Москве в 1943 году – во время Великой Отечественной войны. В Гатчине Неделя детской книги впервые прошла 2 декабря 1947 года.

- Традиционно мы проводим нашу Неделю детской книги чуть позднее, чем по всей стране, и это неслучайно — мы хотим, чтобы на наших мероприятиях было как можно больше детей, - говорит директор детской библиотеки города Гатчины Елена Коренева. - Они уже пришли в школу после каникул, но еще не забыли о них, и именно сейчас им нужно помочь организоваться.

Ежегодно «Книжкину неделю» посвящают какому-нибудь важному событию или дате. На этот раз литературный праздник в детской библиотеке посвятили 230-летнему юбилею города Гатчины.

- Главная тема нашей Недели детской книги звучит так - «Наш маленький уютный городок», и мы будем говорить с ребятами об истории нашего города, - рассказала Елена Коренева. - В день открытия «Книжкиной недели» мы совершим путешествие по самым необычным страницам истории Гатчины. В этом нам поможет главный герой сказки «Маленький принц», в роли которого выступит наш читатель Марэль Кичибеков.

После увлекательного экскурса в историю Гатчины гости праздника посмотрели веселое представление, подготовленное учениками четвертого класса гатчинской школы №9. Творческий подарок — песню «Здравствуй, город!» на стихи и музыку Оксаны Бражниковой — подарила юным читателям известная гатчинская певица Ольга Бичоль.

Главным событием первого дня «Книжкиной недели» стала встреча с детским писателем Андреем Демьяненко. Андрей Николаевич - поэт, прозаик, критик, актер, режиссер, редактор литературно-художественного альманаха, композитор и автор-исполнитель, лауреат литературной премии «Молодой Петербург», лауреат премии журнала «Зинзивер».

Писатель рассказал о том, как состоялось его знакомство с Гатчиной, и что из этого вышло.

- Писатель — это человек, который не только много пишет, но и много выступает, - говорит Андрей Николаевич. - Меня вдохновляет все - все хорошие события, любое выступление перед ребятами. А если я вижу в зале глаза, которые загораются в ответ на мои слова — это, конечно, восторг! Однажды меня пригласили выступить перед детьми в Гатчинской детской библиотеке, и так началось мое знакомство с вашим городом. А вслед за этим появились и мои сказки о Гатчине.

Андрей Демьяненко написал уже восемь сказок о Гатчине, а юные читатели детской библиотеки нарисовали к ним замечательные рисунки.

- Сегодня я увидел эти рисунки на выставке в библиотеке — совершенно прекрасные работы! - говорит Андрей Демьяненко. - Уверен, что сказок о Гатчине у меня будет еще больше.

Писатель прочитал маленьким гостям библиотеки свои стихи, вызвавшие в зале настоящее веселье. Но у Андрея Демьяненко есть не только стихи и сказки про интересные города и места.

- Я пишу много сказок про художников — у меня их уже больше тысячи, - говорит Андрей Николаевич. - И сегодня на мне футболка с картинкой самого настоящего художника Валериуса (Валерия Иванова). Мы много путешествуем с ним, встречаясь с детьми в библиотеках. Надеюсь, наше сотрудничество найдет свое продолжение и в книгах.

В день открытия Недели детской книги в библиотеке произошло еще одно важное событие – традиционное награждение лучших читателей 2025 года. Среди главных книгочеев Гатчины - Василиса Пономарева, Ева Воропаева, Полина Панина, Максим Цуканов, Артем Кузьмин, Анна Терентьева, Полина Давыдова, Дарья Протская, Милана Мамаева, Анна Черяк, Анастасия Мамаева, Тимофей Гавренко.

Также дипломами Гатчинской детской библиотеки были отмечены ребята, принявшие участие в отборе книг на знак «Нравится детям Ленинградской области». Среди них - Владимир Резван, Никита Гурин, Анна Дегтярева, Мария Маркова, Иван Гуня, Герман Прохватилов, Наталья Аникина. Особо отметили Ивана Гуню, который получил свидетельство от Ленинградской областной детской библиотеки за самый внимательный анализ героя в отзыве на книги.

Неделя детской книги в Гатчине продолжается! В эти весенние дни юных гатчинцев ждут литературные игры, конкурсы, выставки детского творчества. И, конечно, продолжаются творческие встречи с детскими писателями.

Гостем Недели детской книги станет писатель, автор более двух десятков книг для детей, подростков и взрослых Ольга Замятина. Ольга Замятина - лауреат конкурсов и премий, включая премию имени В.П. Крапивина (2021) и международный конкурс С. Михалкова (2023).

9 апреля в детской библиотеке пройдет детективная литературная игра «Сыскное бюро Мейзи Хитчинс. Неделя детской книги в Гатчине завершится 10 апреля — в этот день театр-студия «За углом» покажет детям спектакль «Коробка с карандашами» по сказкам В. Сутеева.

Юлия Лысанюк